Депутат Госдумы Валеев: в новых регионах РФ будет проходить призыв на срочную службу

02 апреля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Призыв на срочную службу в России будет проходить с 1 апреля по 15 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Граждане новых регионов России будут призваны на срочную военную службу, исключений в законодательстве для них нет. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «В гражданских правах и обязанностях по принятым законам по вовлечению новых регионов в правовое пространство России исключений не сделано [для жителей новых регионов РФ], поэтому должны. Более точного ответа дать не могу, но исключений мы пока никаких не делали. Они граждане России со всеми правами и обязанностями. Мы каких-то законодательных актов и исключений для них для этого призыва не делали», — сказал Эрнест Валеев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. Всего планируется призвать 147 тысяч срочников. По указу, правительству РФ и органам исполнительной власти необходимо выполнить все необходимые мероприятия, связанные с призывом. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что все срочники будут проходить военную службу на территории России.

Граждане новых регионов России будут призваны на срочную военную службу, исключений в законодательстве для них нет. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «В гражданских правах и обязанностях по принятым законам по вовлечению новых регионов в правовое пространство России исключений не сделано [для жителей новых регионов РФ], поэтому должны. Более точного ответа дать не могу, но исключений мы пока никаких не делали. Они граждане России со всеми правами и обязанностями. Мы каких-то законодательных актов и исключений для них для этого призыва не делали», — сказал Эрнест Валеев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. Всего планируется призвать 147 тысяч срочников. По указу, правительству РФ и органам исполнительной власти необходимо выполнить все необходимые мероприятия, связанные с призывом. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что все срочники будут проходить военную службу на территории России.