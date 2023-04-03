Председатель совета депутатов Металлургического района Челябинска Алексей Четвернин взял отпуск для поездки в освобожденные территории. Об этом 3 апреля URA.RU сообщил сам депутат.
«Сейчас взял отпуск по основному месту работы и отправляюсь в освобожденные территории, чтобы оказывать помощь людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Вместе мы сделаем много», — сообщил URA.RU Четвернин.
Председатель совета депутатов поблагодарил организацию «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) за предоставленную возможность. Совсем скоро он приедет в освобожденные территории и приступит к работе.
На освобожденных территориях в настоящее время находится достаточно представителей челябинского отделения МГЕР. Многие из них отправились на фронт во время частичной мобилизации. Кто-то получил повестку из военкомата, а кто-то добровольно написал заявление.
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