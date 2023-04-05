Двое мобилизованных из Бийска сбежали из военной части

Военная полиция ищет двух мобилизованных, сбежавших из военной части города Бийск. Об этом сообщает региональный военный комиссариат.
«Мобилизованные военнослужащие Табакаев Александр Витальевич, 1983 года рождения и Вдовиченко Артем Петрович, 1988 года рождения независимо друг от друга решили самостоятельно, не проинформировав военное руководство, покинуть воинские части», — передает комментарий бийского военкомата
Военнослужащим порекомендовали обратиться в военную комендатуру для постановки на учет. Также бийский военкомат просит дать информацию о местонахождении военнослужащих.
Это не первый случай побега военнослужащих. Ранее сообщалось о сбежавших солдатах из Воронежской и Липецкой областей, передает «Национальная служба новостей». Там уточнили, что один из сбежавших вооружен автоматом и гранатами.
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