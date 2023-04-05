Двое мобилизованных из Бийска сбежали из военной части

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Военная полиция разыскивает сбежавших мобилизованных Фото:

Военная полиция ищет двух мобилизованных, сбежавших из военной части города Бийск. Об этом сообщает региональный военный комиссариат.

«Мобилизованные военнослужащие Табакаев Александр Витальевич, 1983 года рождения и Вдовиченко Артем Петрович, 1988 года рождения независимо друг от друга решили самостоятельно, не проинформировав военное руководство, покинуть воинские части», — передает комментарий бийского военкомата biwork.ru. Там уточнили, что военнослужащих сразу объявили в розыск после получения информации о побеге.

Военнослужащим порекомендовали обратиться в военную комендатуру для постановки на учет. Также бийский военкомат просит дать информацию о местонахождении военнослужащих.

Это не первый случай побега военнослужащих. Ранее сообщалось о сбежавших солдатах из Воронежской и Липецкой областей, передает «Национальная служба новостей». Там уточнили, что один из сбежавших вооружен автоматом и гранатами.

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Военная полиция ищет двух мобилизованных, сбежавших из военной части города Бийск. Об этом сообщает региональный военный комиссариат. «Мобилизованные военнослужащие Табакаев Александр Витальевич, 1983 года рождения и Вдовиченко Артем Петрович, 1988 года рождения независимо друг от друга решили самостоятельно, не проинформировав военное руководство, покинуть воинские части», — передает комментарий бийского военкомата biwork.ru. Там уточнили, что военнослужащих сразу объявили в розыск после получения информации о побеге. Военнослужащим порекомендовали обратиться в военную комендатуру для постановки на учет. Также бийский военкомат просит дать информацию о местонахождении военнослужащих. Это не первый случай побега военнослужащих. Ранее сообщалось о сбежавших солдатах из Воронежской и Липецкой областей, передает «Национальная служба новостей». Там уточнили, что один из сбежавших вооружен автоматом и гранатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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