Двое мобилизованных из Бийска сбежали из военной части

05 апреля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Военная полиция разыскивает сбежавших мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военная полиция ищет двух мобилизованных, сбежавших из военной части города Бийск. Об этом сообщает региональный военный комиссариат. «Мобилизованные военнослужащие Табакаев Александр Витальевич, 1983 года рождения и Вдовиченко Артем Петрович, 1988 года рождения независимо друг от друга решили самостоятельно, не проинформировав военное руководство, покинуть воинские части», — передает комментарий бийского военкомата biwork.ru . Там уточнили, что военнослужащих сразу объявили в розыск после получения информации о побеге. Военнослужащим порекомендовали обратиться в военную комендатуру для постановки на учет. Также бийский военкомат просит дать информацию о местонахождении военнослужащих. Это не первый случай побега военнослужащих. Ранее сообщалось о сбежавших солдатах из Воронежской и Липецкой областей, передает «Национальная служба новостей». Там уточнили, что один из сбежавших вооружен автоматом и гранатами.

Военная полиция ищет двух мобилизованных, сбежавших из военной части города Бийск. Об этом сообщает региональный военный комиссариат. «Мобилизованные военнослужащие Табакаев Александр Витальевич, 1983 года рождения и Вдовиченко Артем Петрович, 1988 года рождения независимо друг от друга решили самостоятельно, не проинформировав военное руководство, покинуть воинские части», — передает комментарий бийского военкомата biwork.ru. Там уточнили, что военнослужащих сразу объявили в розыск после получения информации о побеге. Военнослужащим порекомендовали обратиться в военную комендатуру для постановки на учет. Также бийский военкомат просит дать информацию о местонахождении военнослужащих. Это не первый случай побега военнослужащих. Ранее сообщалось о сбежавших солдатах из Воронежской и Липецкой областей, передает «Национальная служба новостей». Там уточнили, что один из сбежавших вооружен автоматом и гранатами.