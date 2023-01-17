Сбежавших с оружием мобилизованных калининградцев обвинили в дезертирстве

18 января 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Всего за побег задержано восемь военнослужащих Фото: Илья Московец © URA.RU Восемь военнослужащих из Калининградской области покинули лагерь в ЛНР, после того как узнали, что их отправляют в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данному факту военными следователями Следственного комитета (СК) России возбуждено уголовное дело. «235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте младшего сержанта Евгения Кравченко. Он является главным обвиняемым по уголовному делу о дезертирстве с оружием, совершенном в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Следствие считает его организатором побега», — передает « Коммерсант ». Согласно материалам дела, задержано еще семь военнослужащих. Как утверждают обвиняемые, когда им сообщили, что 24 декабря отвезут на передовую, они приняли решение покинуть лагерь «для сохранения жизни и здоровья». Вечером 23 декабря, купив еду и гражданскую одежду, они добрались на такси до Липецка и, переночевав там, отправились на попутных автобусах в Подольск. В свое оправдание задержанные заявили, что боялись ехать на передовую неподготовленными, поэтому решили сбежать. В декабре стало известно, что группа мобилизованных из восьми человек покинула зону спецоперации с оружием в руках и доехала на попутном транспорте до Подмосковья. Там мобилизованные сдались полиции и впоследствии были переданы военной прокуратуре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Восемь военнослужащих из Калининградской области покинули лагерь в ЛНР, после того как узнали, что их отправляют в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данному факту военными следователями Следственного комитета (СК) России возбуждено уголовное дело. «235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте младшего сержанта Евгения Кравченко. Он является главным обвиняемым по уголовному делу о дезертирстве с оружием, совершенном в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Следствие считает его организатором побега», — передает «Коммерсант». Согласно материалам дела, задержано еще семь военнослужащих. Как утверждают обвиняемые, когда им сообщили, что 24 декабря отвезут на передовую, они приняли решение покинуть лагерь «для сохранения жизни и здоровья». Вечером 23 декабря, купив еду и гражданскую одежду, они добрались на такси до Липецка и, переночевав там, отправились на попутных автобусах в Подольск. В свое оправдание задержанные заявили, что боялись ехать на передовую неподготовленными, поэтому решили сбежать. В декабре стало известно, что группа мобилизованных из восьми человек покинула зону спецоперации с оружием в руках и доехала на попутном транспорте до Подмосковья. Там мобилизованные сдались полиции и впоследствии были переданы военной прокуратуре.