Маркетолог рассказал, чего ждать от «новых» магазинов Zara в России

Маркетолог Григорьев: одежду для новых магазинов Zara в России отшивают на прежних производствах

05 апреля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Многим поклонникам бренда важно, чтобы на одежде был соответствующий логотип, сказал Николай Григорьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Реакцию поклонников бренда одежды Zara будет сложно предугадать после открытия магазина под новым названием. Об этом заявил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. «Будет ли спрос, как говорится, жизнь покажет. Но в целом могу сказать, что новые владельцы отшивают свои коллекции ровно там же, где их отшивала Zara. Как это будет воспринято поклонниками самого бренда — более сложный вопрос», — сказал Николай Григорьев в беседе с RT. Он отметил, что некоторым поклонникам бренда важно, чтобы на их одежде был именно логотип любимого производителя. При этом он подчеркнул, что есть и те люди, которые просто привыкли особому фасону и стилю. Ранее статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что магазины, принадлежащие компании Inditex, откроются в России под новыми названиями. В том числе и Zara, которая будет называться MAAG, передает телеканал 360.

Реакцию поклонников бренда одежды Zara будет сложно предугадать после открытия магазина под новым названием. Об этом заявил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. «Будет ли спрос, как говорится, жизнь покажет. Но в целом могу сказать, что новые владельцы отшивают свои коллекции ровно там же, где их отшивала Zara. Как это будет воспринято поклонниками самого бренда — более сложный вопрос», — сказал Николай Григорьев в беседе с RT. Он отметил, что некоторым поклонникам бренда важно, чтобы на их одежде был именно логотип любимого производителя. При этом он подчеркнул, что есть и те люди, которые просто привыкли особому фасону и стилю. Ранее статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что магазины, принадлежащие компании Inditex, откроются в России под новыми названиями. В том числе и Zara, которая будет называться MAAG, передает телеканал 360.