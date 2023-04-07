Оппозиция Нижневартовска пытается придать легитимность идее об отставке мэра. Инсайд

08 апреля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Житель Нижневартовска признался в авторстве сайта об отставке мэра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске оппозиция пытается придать легитимность идее об отставке Дмитрия Кощенко. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «Житель аварийного дома записал видео, в котором призвал главу города уйти с поста. Также он объявил, что является создателем сайта за отставку градоначальника. При этом, с ним и его соседями, которые судятся с мэрией, на связи постоянно находится депутат думы ХМАО и член ОНФ Владимир Зиновьев, постоянный критик местных властей. Кроме того, в состав ОНФ Нижневартовска входят люди из окружения оппозиционного бизнесмена Александра Петермана», — заявил инсайдер. В разговоре с журналистом агентства он опроверг причастность Петермана и Зиновьева к созданию сайта. «Я сам оплатил сайт, создал его, это несложно. Идея голосования также принадлежит мне», — сообщил Матвеев. Зиновьев в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что находится на постоянной связи с жильцами. «Но я не являюсь автором идеи ни по созданию сайта, ни по голосованию. Это исключительно инициатива жителей. Просто мэрии Нижневартовска стоит лучше работать, чтобы решить проблему с расселением», — прокомментировал депутат. Ранее URA.RU писало о том, что оппозиция запустила сайт, на котором потребовала отставку главы Нижневартовска. В его создании подозревали опального руководителя корпорации «Славтэк». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске оппозиция пытается придать легитимность идее об отставке Дмитрия Кощенко. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «Житель аварийного дома записал видео, в котором призвал главу города уйти с поста. Также он объявил, что является создателем сайта за отставку градоначальника. При этом, с ним и его соседями, которые судятся с мэрией, на связи постоянно находится депутат думы ХМАО и член ОНФ Владимир Зиновьев, постоянный критик местных властей. Кроме того, в состав ОНФ Нижневартовска входят люди из окружения оппозиционного бизнесмена Александра Петермана», — заявил инсайдер. В разговоре с журналистом агентства он опроверг причастность Петермана и Зиновьева к созданию сайта. «Я сам оплатил сайт, создал его, это несложно. Идея голосования также принадлежит мне», — сообщил Матвеев. Зиновьев в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что находится на постоянной связи с жильцами. «Но я не являюсь автором идеи ни по созданию сайта, ни по голосованию. Это исключительно инициатива жителей. Просто мэрии Нижневартовска стоит лучше работать, чтобы решить проблему с расселением», — прокомментировал депутат. Ранее URA.RU писало о том, что оппозиция запустила сайт, на котором потребовала отставку главы Нижневартовска. В его создании подозревали опального руководителя корпорации «Славтэк».