07 апреля 2023
06 апреля 2023

Оппозиция Нижневартовска пытается придать легитимность идее об отставке мэра. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, депутат, чиновник, уход, увольнение, коридоры власти
Житель Нижневартовска признался в авторстве сайта об отставке мэра Фото:

В Нижневартовске оппозиция пытается придать легитимность идее об отставке Дмитрия Кощенко. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.

«Житель аварийного дома записал видео, в котором призвал главу города уйти с поста. Также он объявил, что является создателем сайта за отставку градоначальника. При этом, с ним и его соседями, которые судятся с мэрией, на связи постоянно находится депутат думы ХМАО и член ОНФ Владимир Зиновьев, постоянный критик местных властей. Кроме того, в состав ОНФ Нижневартовска входят люди из окружения оппозиционного бизнесмена Александра Петермана», — заявил инсайдер.

В разговоре с журналистом агентства он опроверг причастность Петермана и Зиновьева к созданию сайта. «Я сам оплатил сайт, создал его, это несложно. Идея голосования также принадлежит мне», — сообщил Матвеев.

Зиновьев в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что находится на постоянной связи с жильцами. «Но я не являюсь автором идеи ни по созданию сайта, ни по голосованию. Это исключительно инициатива жителей. Просто мэрии Нижневартовска стоит лучше работать, чтобы решить проблему с расселением», — прокомментировал депутат.

Ранее URA.RU писало о том, что оппозиция запустила сайт, на котором потребовала отставку главы Нижневартовска. В его создании подозревали опального руководителя корпорации «Славтэк».

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В Нижневартовске оппозиция пытается придать легитимность идее об отставке Дмитрия Кощенко. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «Житель аварийного дома записал видео, в котором призвал главу города уйти с поста. Также он объявил, что является создателем сайта за отставку градоначальника. При этом, с ним и его соседями, которые судятся с мэрией, на связи постоянно находится депутат думы ХМАО и член ОНФ Владимир Зиновьев, постоянный критик местных властей. Кроме того, в состав ОНФ Нижневартовска входят люди из окружения оппозиционного бизнесмена Александра Петермана», — заявил инсайдер. В разговоре с журналистом агентства он опроверг причастность Петермана и Зиновьева к созданию сайта. «Я сам оплатил сайт, создал его, это несложно. Идея голосования также принадлежит мне», — сообщил Матвеев. Зиновьев в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что находится на постоянной связи с жильцами. «Но я не являюсь автором идеи ни по созданию сайта, ни по голосованию. Это исключительно инициатива жителей. Просто мэрии Нижневартовска стоит лучше работать, чтобы решить проблему с расселением», — прокомментировал депутат. Ранее URA.RU писало о том, что оппозиция запустила сайт, на котором потребовала отставку главы Нижневартовска. В его создании подозревали опального руководителя корпорации «Славтэк».
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