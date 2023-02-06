Оппозиция запустила сайт за отставку главы Нижневартовска

07 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В интернете запущен сайт за отставку главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оппозиция запустила в интернете сайт за отставку главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «В интернете запущен сайт за отставку главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Записано видео с несколькими жителями, которые выдвигают претензии градоначальнику. Перечислен ряд проблемных точек города. И затем пользователям предлагается проголосовать за отставку мэра. Причем безальтернативно, есть только один вариант ответа. Очевидно, что за созданием сайта кто-то стоит. Нужно было заплатить за его создание, формирование контента, оплатить домен в интернете. Все это похоже на почерк местной оппозиции. В последнее время в Нижневартовске вновь активизировался [предприниматель Александр] Петерман и подконтрольные ему общественники. Он пытается таким образом оказать давление на мэрию для решения своих бизнес и политических интересов», — сообщил инсайдер. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU не исключил подобной версии событий. «У Петермана достаточно ресурсов для создания сайта. Кроме того, он давно находится в оппозиции как к окружным, так и к муниципальным властям. За его возможную причастность к этому, говорит так же возраст. Политики старой формации привыкли, что политические интриги удобнее плести через сайты. Сейчас больше просмотров и охватов мог бы собрать раскрученный telegram-канал. И молодое поколение оппозиционеров это прекрасно понимает», — отметил Безделов. В пресс-службу мэрии Нижневартовска и корпорацию «Славтэк», которой руководит Петерман, были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что югорская оппозиция запустила кампанию против губернатора Югры Натальи Комаровой после ее заявления о коррупции при строительстве социальных объектов. Первые публикации появились на медиаплощадках, которые принято считать подконтрольными Петерману, а затем волну подхватил ряд федеральных и украинских telegram-каналов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оппозиция запустила в интернете сайт за отставку главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «В интернете запущен сайт за отставку главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Записано видео с несколькими жителями, которые выдвигают претензии градоначальнику. Перечислен ряд проблемных точек города. И затем пользователям предлагается проголосовать за отставку мэра. Причем безальтернативно, есть только один вариант ответа. Очевидно, что за созданием сайта кто-то стоит. Нужно было заплатить за его создание, формирование контента, оплатить домен в интернете. Все это похоже на почерк местной оппозиции. В последнее время в Нижневартовске вновь активизировался [предприниматель Александр] Петерман и подконтрольные ему общественники. Он пытается таким образом оказать давление на мэрию для решения своих бизнес и политических интересов», — сообщил инсайдер. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU не исключил подобной версии событий. «У Петермана достаточно ресурсов для создания сайта. Кроме того, он давно находится в оппозиции как к окружным, так и к муниципальным властям. За его возможную причастность к этому, говорит так же возраст. Политики старой формации привыкли, что политические интриги удобнее плести через сайты. Сейчас больше просмотров и охватов мог бы собрать раскрученный telegram-канал. И молодое поколение оппозиционеров это прекрасно понимает», — отметил Безделов. В пресс-службу мэрии Нижневартовска и корпорацию «Славтэк», которой руководит Петерман, были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что югорская оппозиция запустила кампанию против губернатора Югры Натальи Комаровой после ее заявления о коррупции при строительстве социальных объектов. Первые публикации появились на медиаплощадках, которые принято считать подконтрольными Петерману, а затем волну подхватил ряд федеральных и украинских telegram-каналов.