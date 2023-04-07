07 апреля 2023

Какие социальные услуги можно получить на дому

Россияне могут получить помощь с реабилитацией и обучением на дому
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры МГЕР помогают пожилым людям купить необходимые продукты во время карантина. Челябинск, пенсионер, волонтеры, эпидемия, карантин, бабушка, старуха, пожилой человек
Нуждающиеся россияне могут получить социальные услуги на дому, рассказала «Парламентская газета» Фото:

Все граждане России, нуждающиеся в социальной помощи, могут получить ее на дому. Такая необходимость может возникнуть из-за болезни или в силу возраста. Многие нуждающиеся люди не могут рассчитывать на поддержку родственников. Некоторые виды услуг оказываются бесплатно, за другие необходимо заплатить полностью или частично. О том, какие виды помощи окажут на дому рассказывает «Парламентская газета».

Какие виды социальной помощи существуют?

  • Социально-бытовые: доставка лекарств и продуктов, приготовление еды, помощь с кормлением, поддержка чистоты в доме и обеспечение гигиены;
  • Социально-медицинские: проведение физкультурных мероприятий и оздоровительных процедур;
  • Социально-психологические: оказание психологической поддержки, помощь в конфликтных ситуациях внутри семьи;
  • Социально-педагогические: обучение уходу за больными родственниками, помощь в обучении детей, а также организация культурных мероприятий;
  • Социально-трудовые: помощь с поиском работы или получением образования для дальнейшего трудоустройства;
  • Социально-правовые: содействие в восстановлении или оформлении документов;
  • Услуги для повышения коммуникативного потенциала: обучение применению инструментов реабилитации, в том числе использованию компьютера в этих целях;
  • Срочные социальные услуги: срочный поиск временного жилья, юридические консультации и экстренная психологическая помощь.

Кто может получить помощь бесплатно?

  • Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
  • Инвалиды боевых действий;
  • Граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;
  • Пострадавшие в результате ЧС;
  • Люди, чей доход не превышает определенной величины. Этот уровень устанавливают регионы, но он не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума.

В России заработает фонд поддержки участников спецоперации. Он оказывает социальную помощь ветеранам СВО, а также содействует медицинской и социальной реабилитации. Он был учрежден указом президента России Владимира Путина.

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Все граждане России, нуждающиеся в социальной помощи, могут получить ее на дому. Такая необходимость может возникнуть из-за болезни или в силу возраста. Многие нуждающиеся люди не могут рассчитывать на поддержку родственников. Некоторые виды услуг оказываются бесплатно, за другие необходимо заплатить полностью или частично. О том, какие виды помощи окажут на дому рассказывает «Парламентская газета». В России заработает фонд поддержки участников спецоперации. Он оказывает социальную помощь ветеранам СВО, а также содействует медицинской и социальной реабилитации. Он был учрежден указом президента России Владимира Путина.
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