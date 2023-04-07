Какие социальные услуги можно получить на дому

Россияне могут получить помощь с реабилитацией и обучением на дому

08 апреля 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Нуждающиеся россияне могут получить социальные услуги на дому, рассказала «Парламентская газета» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все граждане России, нуждающиеся в социальной помощи, могут получить ее на дому. Такая необходимость может возникнуть из-за болезни или в силу возраста. Многие нуждающиеся люди не могут рассчитывать на поддержку родственников. Некоторые виды услуг оказываются бесплатно, за другие необходимо заплатить полностью или частично. О том, какие виды помощи окажут на дому рассказывает «Парламентская газета». Какие виды социальной помощи существуют? Социально-бытовые: доставка лекарств и продуктов, приготовление еды, помощь с кормлением, поддержка чистоты в доме и обеспечение гигиены;

Социально-медицинские: проведение физкультурных мероприятий и оздоровительных процедур;

Социально-психологические: оказание психологической поддержки, помощь в конфликтных ситуациях внутри семьи;

Социально-педагогические: обучение уходу за больными родственниками, помощь в обучении детей, а также организация культурных мероприятий;

Социально-трудовые: помощь с поиском работы или получением образования для дальнейшего трудоустройства;

Социально-правовые: содействие в восстановлении или оформлении документов;

Услуги для повышения коммуникативного потенциала: обучение применению инструментов реабилитации, в том числе использованию компьютера в этих целях;

Срочные социальные услуги: срочный поиск временного жилья, юридические консультации и экстренная психологическая помощь. Кто может получить помощь бесплатно? Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;

Инвалиды боевых действий;

Граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;

Пострадавшие в результате ЧС;

Люди, чей доход не превышает определенной величины. Этот уровень устанавливают регионы, но он не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума. В России заработает фонд поддержки участников спецоперации. Он оказывает социальную помощь ветеранам СВО, а также содействует медицинской и социальной реабилитации. Он был учрежден указом президента России Владимира Путина.

Все граждане России, нуждающиеся в социальной помощи, могут получить ее на дому. Такая необходимость может возникнуть из-за болезни или в силу возраста. Многие нуждающиеся люди не могут рассчитывать на поддержку родственников. Некоторые виды услуг оказываются бесплатно, за другие необходимо заплатить полностью или частично. О том, какие виды помощи окажут на дому рассказывает «Парламентская газета». В России заработает фонд поддержки участников спецоперации. Он оказывает социальную помощь ветеранам СВО, а также содействует медицинской и социальной реабилитации. Он был учрежден указом президента России Владимира Путина.