Какие социальные услуги можно получить на дому

Все граждане России, нуждающиеся в социальной помощи, могут получить ее на дому. Такая необходимость может возникнуть из-за болезни или в силу возраста. Многие нуждающиеся люди не могут рассчитывать на поддержку родственников. Некоторые виды услуг оказываются бесплатно, за другие необходимо заплатить полностью или частично. О том, какие виды помощи окажут на дому рассказывает «Парламентская газета».
Какие виды социальной помощи существуют?
- Социально-бытовые: доставка лекарств и продуктов, приготовление еды, помощь с кормлением, поддержка чистоты в доме и обеспечение гигиены;
- Социально-медицинские: проведение физкультурных мероприятий и оздоровительных процедур;
- Социально-психологические: оказание психологической поддержки, помощь в конфликтных ситуациях внутри семьи;
- Социально-педагогические: обучение уходу за больными родственниками, помощь в обучении детей, а также организация культурных мероприятий;
- Социально-трудовые: помощь с поиском работы или получением образования для дальнейшего трудоустройства;
- Социально-правовые: содействие в восстановлении или оформлении документов;
- Услуги для повышения коммуникативного потенциала: обучение применению инструментов реабилитации, в том числе использованию компьютера в этих целях;
- Срочные социальные услуги: срочный поиск временного жилья, юридические консультации и экстренная психологическая помощь.
Кто может получить помощь бесплатно?
- Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
- Инвалиды боевых действий;
- Граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;
- Пострадавшие в результате ЧС;
- Люди, чей доход не превышает определенной величины. Этот уровень устанавливают регионы, но он не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума.
В России заработает фонд поддержки участников спецоперации. Он оказывает социальную помощь ветеранам СВО, а также содействует медицинской и социальной реабилитации. Он был учрежден указом президента России Владимира Путина.
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