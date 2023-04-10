Хакеры придумали новый способ обманывать россиян

Руководитель киберразведки Bi.Zone: хакеры занялись «отравлением» поисковой выдачи

10 апреля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Хакеры занялись «отравлением» поисковой выдачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хакеры, с целью похищения средств россиян, начали добавлять на сайты ключевые слова, фигурирующие в поисковых запросах бухгалтеров. Об этом сообщили в компании Bi.Zone. «Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках, также мошенники закупили контекстную рекламу, чтобы их сайты попадали на первую страницу поисковой выдачи», — рассказал РИА Новости руководитель управления киберразведки компании Олег Скулкин. В Bi.Zone отметили, что раньше мошенники отправляли электронные письма для кражи данных, однако теперь занялись «отравлением» результатов поиска. Ранее стало известно, что мошенники начали использовать поддельные документы для обмана граждан. Телефонные воры высылают их своим жертвам для доказательства своей вымышленной должности, передает «Федеральное агентство новостей».

Хакеры, с целью похищения средств россиян, начали добавлять на сайты ключевые слова, фигурирующие в поисковых запросах бухгалтеров. Об этом сообщили в компании Bi.Zone. «Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках, также мошенники закупили контекстную рекламу, чтобы их сайты попадали на первую страницу поисковой выдачи», — рассказал РИА Новости руководитель управления киберразведки компании Олег Скулкин. В Bi.Zone отметили, что раньше мошенники отправляли электронные письма для кражи данных, однако теперь занялись «отравлением» результатов поиска. Ранее стало известно, что мошенники начали использовать поддельные документы для обмана граждан. Телефонные воры высылают их своим жертвам для доказательства своей вымышленной должности, передает «Федеральное агентство новостей».