Telegram подвергся самой массовой атаке хакеров

Пользователи Telegram подверглись масштабной фишинговой атаке злоумышленников

13 января 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Telegram подвергся массовой атаке хакеров Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи Telegram подверглись самой массовой фишинговой атаке хакеров в истории мессенджера. Об этом сообщил telegram-канал, исследующий хакерские атаки, in2security. Фишинг — вид мошенничества, когда злоумышленники пытаются завладеть личной информацией человека. «Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера», — пишет telegram-канал. В нем отметили, что предыдущие атаки хакеров были гораздо более простыми и локальными. Как уточнили в telegram-канале, злоумышленники начали отбирать у пользователей мессенджера аккаунты, предлагая им ознакомиться со списком людей, которых «мобилизуют с 1 по 3 февраля». Для этого они призывали людей переходить по вредоносной ссылке.

Пользователи Telegram подверглись самой массовой фишинговой атаке хакеров в истории мессенджера. Об этом сообщил telegram-канал, исследующий хакерские атаки, in2security. Фишинг — вид мошенничества, когда злоумышленники пытаются завладеть личной информацией человека. «Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера», — пишет telegram-канал. В нем отметили, что предыдущие атаки хакеров были гораздо более простыми и локальными. Как уточнили в telegram-канале, злоумышленники начали отбирать у пользователей мессенджера аккаунты, предлагая им ознакомиться со списком людей, которых «мобилизуют с 1 по 3 февраля». Для этого они призывали людей переходить по вредоносной ссылке.