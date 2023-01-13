Telegram подвергся самой массовой атаке хакеров

Пользователи Telegram подверглись самой массовой фишинговой атаке хакеров в истории мессенджера. Об этом сообщил telegram-канал, исследующий хакерские атаки, in2security. Фишинг — вид мошенничества, когда злоумышленники пытаются завладеть личной информацией человека.
«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера», — пишет telegram-канал. В нем отметили, что предыдущие атаки хакеров были гораздо более простыми и локальными.
Как уточнили в telegram-канале, злоумышленники начали отбирать у пользователей мессенджера аккаунты, предлагая им ознакомиться со списком людей, которых «мобилизуют с 1 по 3 февраля». Для этого они призывали людей переходить по вредоносной ссылке.
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