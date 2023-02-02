«Ростелеком» назвал регионы УрФО, больше всего пострадавшие от хакерских атак

От атак киберпреступников в УрФО чаще всего страдают ХМАО, Тюменская и Челябинская области

02 февраля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Большинство кибератак в УрФО пришлось на госсектор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чаще всего атакам вредоносных программ подвергаются организации Тюменской области, следом идут ХМАО и Челябинская область. В первую очередь хакеры нацелены на государственные организации, а также на учреждения в сфере здравоохранения и образования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома». «На организации Уральского федерального округа приходится 12% всех случаев заражения российских инфраструктур вредоносным ПО. Большая часть скомпрометированных организаций находится в Тюменской области, далее следуют Югра и Челябинская область. Примерно четверть зараженных структур Урала представляют госсектор», — сказали в пресс-службе. В одинаковой мере страдают от вредоносного ПО сферы здравоохранения и образования, а также промышленность, топливно-энергетический комплекс и телеком. «Злоумышленники концентрируются на социально значимых организациях, которые при этом хранят немало персональных данных граждан и ценной информации», — сказали в компании. По прогнозам специалистов, в ближайшее время уровень угрозы останется высоким, а под удар хакеров теперь попадают организации разного масштаба и из любых отраслей. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году УрФО подвергся масштабной DDoS-атаке. Тогда хакеры совершили почти 100 тысяч атак, большая часть из них шла с IP-адресов, зарегистрированных в США и на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чаще всего атакам вредоносных программ подвергаются организации Тюменской области, следом идут ХМАО и Челябинская область. В первую очередь хакеры нацелены на государственные организации, а также на учреждения в сфере здравоохранения и образования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома». «На организации Уральского федерального округа приходится 12% всех случаев заражения российских инфраструктур вредоносным ПО. Большая часть скомпрометированных организаций находится в Тюменской области, далее следуют Югра и Челябинская область. Примерно четверть зараженных структур Урала представляют госсектор», — сказали в пресс-службе. В одинаковой мере страдают от вредоносного ПО сферы здравоохранения и образования, а также промышленность, топливно-энергетический комплекс и телеком. «Злоумышленники концентрируются на социально значимых организациях, которые при этом хранят немало персональных данных граждан и ценной информации», — сказали в компании. По прогнозам специалистов, в ближайшее время уровень угрозы останется высоким, а под удар хакеров теперь попадают организации разного масштаба и из любых отраслей. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году УрФО подвергся масштабной DDoS-атаке. Тогда хакеры совершили почти 100 тысяч атак, большая часть из них шла с IP-адресов, зарегистрированных в США и на Украине.