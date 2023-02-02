«Ростелеком» назвал регионы УрФО, больше всего пострадавшие от хакерских атак

От атак киберпреступников в УрФО чаще всего страдают ХМАО, Тюменская и Челябинская области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), интернет, аноним, хакеры, програмист, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Большинство кибератак в УрФО пришлось на госсектор Фото:

Чаще всего атакам вредоносных программ подвергаются организации Тюменской области, следом идут ХМАО и Челябинская область. В первую очередь хакеры нацелены на государственные организации, а также на учреждения в сфере здравоохранения и образования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«На организации Уральского федерального округа приходится 12% всех случаев заражения российских инфраструктур вредоносным ПО. Большая часть скомпрометированных организаций находится в Тюменской области, далее следуют Югра и Челябинская область. Примерно четверть зараженных структур Урала представляют госсектор», — сказали в пресс-службе.

В одинаковой мере страдают от вредоносного ПО сферы здравоохранения и образования, а также промышленность, топливно-энергетический комплекс и телеком. «Злоумышленники концентрируются на социально значимых организациях, которые при этом хранят немало персональных данных граждан и ценной информации», — сказали в компании. По прогнозам специалистов, в ближайшее время уровень угрозы останется высоким, а под удар хакеров теперь попадают организации разного масштаба и из любых отраслей.

Ранее URA.RU писало, что в 2022 году УрФО подвергся масштабной DDoS-атаке. Тогда хакеры совершили почти 100 тысяч атак, большая часть из них шла с IP-адресов, зарегистрированных в США и на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Чаще всего атакам вредоносных программ подвергаются организации Тюменской области, следом идут ХМАО и Челябинская область. В первую очередь хакеры нацелены на государственные организации, а также на учреждения в сфере здравоохранения и образования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома». «На организации Уральского федерального округа приходится 12% всех случаев заражения российских инфраструктур вредоносным ПО. Большая часть скомпрометированных организаций находится в Тюменской области, далее следуют Югра и Челябинская область. Примерно четверть зараженных структур Урала представляют госсектор», — сказали в пресс-службе. В одинаковой мере страдают от вредоносного ПО сферы здравоохранения и образования, а также промышленность, топливно-энергетический комплекс и телеком. «Злоумышленники концентрируются на социально значимых организациях, которые при этом хранят немало персональных данных граждан и ценной информации», — сказали в компании. По прогнозам специалистов, в ближайшее время уровень угрозы останется высоким, а под удар хакеров теперь попадают организации разного масштаба и из любых отраслей. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году УрФО подвергся масштабной DDoS-атаке. Тогда хакеры совершили почти 100 тысяч атак, большая часть из них шла с IP-адресов, зарегистрированных в США и на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...