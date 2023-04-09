Пермяк избил мужчину из-за долгов по алиментам бывшей жене

10 апреля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Мужчина нанес удары кулаками по голове и ногами по телу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куединском округе Пермского края мужчина избил бывшего мужа своей сожительницы из-за долгов по алиментам ее шести детям. Злоумышленник нанес несколько ударов пермяку и вымогал 50 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермском краю. «Прибыв по адресу, злоумышленник потребовал у мужчины 50 тысяч, которые он должен был приготовить и передать на следующий день. В подкрепление ранее высказанных требований злоумышленник нанес жертве удары кулаками по голове и ногами по телу», — говорится на сайте. Побитый пермяк согласился найти и передать сумму, чтобы прекратить насилие, а на следующее утро пошел в полицию. Все началось с того, что обвиняемый с компанией и сожительницей выпивали у него дома. Позже он высказал претензию женщине, что ее бывший муж не платит алименты их совместным шести детям. Желая разобраться, куединец собрал компанию и отправился в соседнее село к потерпевшему, где избил его и стал вымогать деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В Куединском округе Пермского края мужчина избил бывшего мужа своей сожительницы из-за долгов по алиментам ее шести детям. Злоумышленник нанес несколько ударов пермяку и вымогал 50 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермском краю. «Прибыв по адресу, злоумышленник потребовал у мужчины 50 тысяч, которые он должен был приготовить и передать на следующий день. В подкрепление ранее высказанных требований злоумышленник нанес жертве удары кулаками по голове и ногами по телу», — говорится на сайте. Побитый пермяк согласился найти и передать сумму, чтобы прекратить насилие, а на следующее утро пошел в полицию. Все началось с того, что обвиняемый с компанией и сожительницей выпивали у него дома. Позже он высказал претензию женщине, что ее бывший муж не платит алименты их совместным шести детям. Желая разобраться, куединец собрал компанию и отправился в соседнее село к потерпевшему, где избил его и стал вымогать деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).