09 апреля 2023
08 апреля 2023

Пермяк избил мужчину из-за долгов по алиментам бывшей жене

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нанес удары кулаками по голове и ногами по телу Фото:

В Куединском округе Пермского края мужчина избил бывшего мужа своей сожительницы из-за долгов по алиментам ее шести детям. Злоумышленник нанес несколько ударов пермяку и вымогал 50 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермском краю.

«Прибыв по адресу, злоумышленник потребовал у мужчины 50 тысяч, которые он должен был приготовить и передать на следующий день. В подкрепление ранее высказанных требований злоумышленник нанес жертве удары кулаками по голове и ногами по телу», — говорится на сайте. Побитый пермяк согласился найти и передать сумму, чтобы прекратить насилие, а на следующее утро пошел в полицию.

Все началось с того, что обвиняемый с компанией и сожительницей выпивали у него дома. Позже он высказал претензию женщине, что ее бывший муж не платит алименты их совместным шести детям. Желая разобраться, куединец собрал компанию и отправился в соседнее село к потерпевшему, где избил его и стал вымогать деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

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В Куединском округе Пермского края мужчина избил бывшего мужа своей сожительницы из-за долгов по алиментам ее шести детям. Злоумышленник нанес несколько ударов пермяку и вымогал 50 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермском краю. «Прибыв по адресу, злоумышленник потребовал у мужчины 50 тысяч, которые он должен был приготовить и передать на следующий день. В подкрепление ранее высказанных требований злоумышленник нанес жертве удары кулаками по голове и ногами по телу», — говорится на сайте. Побитый пермяк согласился найти и передать сумму, чтобы прекратить насилие, а на следующее утро пошел в полицию. Все началось с того, что обвиняемый с компанией и сожительницей выпивали у него дома. Позже он высказал претензию женщине, что ее бывший муж не платит алименты их совместным шести детям. Желая разобраться, куединец собрал компанию и отправился в соседнее село к потерпевшему, где избил его и стал вымогать деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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