Свердловский губернатор указал главам, как работать с жителями из-за особого режима

Куйвашев: главы свердловских муниципалитетов должны проводить беседы с жителями

Противопожарный режим на территории Свердловской области вводится с 15 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Профильные министры и главы муниципальных образований Свердловской области будут ответственны за противопожарные работы в регионе. Они должны больше работать со свердловчанами, которые чаще всего становятся источниками пожаров. С таким заявлением выступил губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства.

«Чтобы минимизировать пожарную угрозу, защитить жизнь и здоровье людей, считаю необходимым усилить работу с жителями региона, поскольку сейчас именно человеческий фактор является основной причиной возгораний», — сообщил Куйвашев. Также он добавил, что в Свердловской области вводится особый противопожарный режим.

При этом уточняется, что муниципалитеты, где риск природных пожаров особенно высок, могут вводить такой режим досрочно. «Прошу глав муниципалитетов принимать решения об усилении противопожарной деятельности, исходя из конкретной ситуации в территориях», — уточнил губернатор.

В Свердловской области противопожарный режим вводится с 15 апреля, однако с 10 апреля в семи муниципалитетах он уже имеет статус «особый». Также полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа, где обсудил ситуацию с пожарами в регионе. Полпред отметил, что важно продолжать работу по профилактике природных возгораний.