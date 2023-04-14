Из Челябинска выдворят мигрантов, задержанных рядом с местом убийства школьника

Из Челябинска выдворят восемь мигрантов, задержанных у торгово-развлекательного комплекса (ТРК), вблизи которого убили подростка. О том, что иностранцы находились в России легально, но нарушили закон, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В первые сутки после трагического события были доставлены в районные отделы несколько десятков человек, с которыми проводилась дальнейшая работа. Восемь мигрантов, задержанных 9 апреля возле одного из крупных ТРК, будут выдворены из РФ», — уточнили URA.RU в пресс-службе.
Все мигранты на выдворение были в стране легально и привлечены к административной ответственности. Курчатовским райсудом назначены штрафы по статьям по статьям 18.8 (Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан) и 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений миграционного учета). Сейчас мигранты ожидают высылки в центре временного содержания.
Школьника зарезали в ночь на 9 апреля после ссоры в интернете. По обвинениям в убийстве задержаны семь уроженцев Средней Азии, шесть из них отправлены в СИЗО. Седьмой фигурант дела пытался покинуть Россию, но из аэропорта был доставлен в изолятор временного содержания.
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