Из Челябинска выдворят мигрантов, задержанных рядом с местом убийства школьника

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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
Мигранты будут выдворены из России по решению Курчатовского районного суда Фото:

Из Челябинска выдворят восемь мигрантов, задержанных у торгово-развлекательного комплекса (ТРК), вблизи которого убили подростка. О том, что иностранцы находились в России легально, но нарушили закон, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В первые сутки после трагического события были доставлены в районные отделы несколько десятков человек, с которыми проводилась дальнейшая работа. Восемь мигрантов, задержанных 9 апреля возле одного из крупных ТРК, будут выдворены из РФ», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

Все мигранты на выдворение были в стране легально и привлечены к административной ответственности. Курчатовским райсудом назначены штрафы по статьям по статьям 18.8 (Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан) и 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений миграционного учета). Сейчас мигранты ожидают высылки в центре временного содержания.

Школьника зарезали в ночь на 9 апреля после ссоры в интернете. По обвинениям в убийстве задержаны семь уроженцев Средней Азии, шесть из них отправлены в СИЗО. Седьмой фигурант дела пытался покинуть Россию, но из аэропорта был доставлен в изолятор временного содержания.

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Из Челябинска выдворят восемь мигрантов, задержанных у торгово-развлекательного комплекса (ТРК), вблизи которого убили подростка. О том, что иностранцы находились в России легально, но нарушили закон, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В первые сутки после трагического события были доставлены в районные отделы несколько десятков человек, с которыми проводилась дальнейшая работа. Восемь мигрантов, задержанных 9 апреля возле одного из крупных ТРК, будут выдворены из РФ», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Все мигранты на выдворение были в стране легально и привлечены к административной ответственности. Курчатовским райсудом назначены штрафы по статьям по статьям 18.8 (Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан) и 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений миграционного учета). Сейчас мигранты ожидают высылки в центре временного содержания. Школьника зарезали в ночь на 9 апреля после ссоры в интернете. По обвинениям в убийстве задержаны семь уроженцев Средней Азии, шесть из них отправлены в СИЗО. Седьмой фигурант дела пытался покинуть Россию, но из аэропорта был доставлен в изолятор временного содержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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