Из Челябинска выдворят мигрантов, задержанных рядом с местом убийства школьника

14 апреля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Мигранты будут выдворены из России по решению Курчатовского районного суда Фото: Кондрат Александров © URA.RU Из Челябинска выдворят восемь мигрантов, задержанных у торгово-развлекательного комплекса (ТРК), вблизи которого убили подростка. О том, что иностранцы находились в России легально, но нарушили закон, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В первые сутки после трагического события были доставлены в районные отделы несколько десятков человек, с которыми проводилась дальнейшая работа. Восемь мигрантов, задержанных 9 апреля возле одного из крупных ТРК, будут выдворены из РФ», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Все мигранты на выдворение были в стране легально и привлечены к административной ответственности. Курчатовским райсудом назначены штрафы по статьям по статьям 18.8 (Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан) и 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений миграционного учета). Сейчас мигранты ожидают высылки в центре временного содержания. Школьника зарезали в ночь на 9 апреля после ссоры в интернете. По обвинениям в убийстве задержаны семь уроженцев Средней Азии, шесть из них отправлены в СИЗО. Седьмой фигурант дела пытался покинуть Россию, но из аэропорта был доставлен в изолятор временного содержания.

Из Челябинска выдворят восемь мигрантов, задержанных у торгово-развлекательного комплекса (ТРК), вблизи которого убили подростка. О том, что иностранцы находились в России легально, но нарушили закон, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В первые сутки после трагического события были доставлены в районные отделы несколько десятков человек, с которыми проводилась дальнейшая работа. Восемь мигрантов, задержанных 9 апреля возле одного из крупных ТРК, будут выдворены из РФ», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Все мигранты на выдворение были в стране легально и привлечены к административной ответственности. Курчатовским райсудом назначены штрафы по статьям по статьям 18.8 (Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан) и 19.27 КоАП РФ (Представление ложных сведений миграционного учета). Сейчас мигранты ожидают высылки в центре временного содержания. Школьника зарезали в ночь на 9 апреля после ссоры в интернете. По обвинениям в убийстве задержаны семь уроженцев Средней Азии, шесть из них отправлены в СИЗО. Седьмой фигурант дела пытался покинуть Россию, но из аэропорта был доставлен в изолятор временного содержания.