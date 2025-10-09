Челябинцы стали чаще отправлять легкие посылки

ТК КИТ: Челябинцы чаще отправляют и получают посылки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы стали на 8% чаще отправлять посылки
Челябинцы стали на 8% чаще отправлять посылки Фото:

Жители Челябинской области по итогам сентября по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стали на 8% чаще получать посылки и на 3% чаще их отправлять. Наибольшей популярностью пользуются небольшие посылки, сообщили в пресс-службе ТК КИТ.

«Наблюдаемый рост спроса на услугу „Посылка“ говорит о нескольких важных тенденциях. Во-первых, это отражает развитие электронной коммерции и увеличение объемов дистанционной торговли. Во-вторых, рост популярности таких отправлений связан с развитием межрегиональных связей и увеличением мобильности населения», — отметили в пресс-службе ТК КИТ.

Также в пресс-службе отметили, что у жителей региона наибольшей популярностью пользуются посылки наименьшего размера XS — 30x21x5 см объемом три литра, в которых чаще всего отправляют книги, документы и небольшие подарки. А в целом у жителей России, наоборот, более востребованы посылки большого размера L — 37x28x38 см объемом 40 литров, в которых чаще отправляют одежду, обувь, автомобильные запчасти. При этом в целом по стране рост популярности услуги «Посылка», по данным специалистов Транспортной Компании КИТ, составил 18%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области по итогам сентября по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стали на 8% чаще получать посылки и на 3% чаще их отправлять. Наибольшей популярностью пользуются небольшие посылки, сообщили в пресс-службе ТК КИТ. «Наблюдаемый рост спроса на услугу „Посылка“ говорит о нескольких важных тенденциях. Во-первых, это отражает развитие электронной коммерции и увеличение объемов дистанционной торговли. Во-вторых, рост популярности таких отправлений связан с развитием межрегиональных связей и увеличением мобильности населения», — отметили в пресс-службе ТК КИТ. Также в пресс-службе отметили, что у жителей региона наибольшей популярностью пользуются посылки наименьшего размера XS — 30x21x5 см объемом три литра, в которых чаще всего отправляют книги, документы и небольшие подарки. А в целом у жителей России, наоборот, более востребованы посылки большого размера L — 37x28x38 см объемом 40 литров, в которых чаще отправляют одежду, обувь, автомобильные запчасти. При этом в целом по стране рост популярности услуги «Посылка», по данным специалистов Транспортной Компании КИТ, составил 18%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...