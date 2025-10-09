Челябинцы стали чаще отправлять легкие посылки

Жители Челябинской области по итогам сентября по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стали на 8% чаще получать посылки и на 3% чаще их отправлять. Наибольшей популярностью пользуются небольшие посылки, сообщили в пресс-службе ТК КИТ.
«Наблюдаемый рост спроса на услугу „Посылка“ говорит о нескольких важных тенденциях. Во-первых, это отражает развитие электронной коммерции и увеличение объемов дистанционной торговли. Во-вторых, рост популярности таких отправлений связан с развитием межрегиональных связей и увеличением мобильности населения», — отметили в пресс-службе ТК КИТ.
Также в пресс-службе отметили, что у жителей региона наибольшей популярностью пользуются посылки наименьшего размера XS — 30x21x5 см объемом три литра, в которых чаще всего отправляют книги, документы и небольшие подарки. А в целом у жителей России, наоборот, более востребованы посылки большого размера L — 37x28x38 см объемом 40 литров, в которых чаще отправляют одежду, обувь, автомобильные запчасти. При этом в целом по стране рост популярности услуги «Посылка», по данным специалистов Транспортной Компании КИТ, составил 18%.
