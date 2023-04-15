15 апреля 2023
14 апреля 2023

Глава ХМАО назначила дату прямой линии

Губернатор Комарова проведет прямую линию с жителями ХМАО 21 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Наталья Комарова предложила оценить выполнение ее поручений Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила жителей округа принять участие в прямой линии «Обратная связь», которая состоится 21 апреля. Как сообщила глава региона в соцсетях, участникам предстоит оценить исполнение поручений, данных Правительству.

«Приглашаю на прямую линию „Обратная связь“. 21 апреля в эфире оценим исполнение поручений, данных Правительству Югры, встретимся с авторами вопросов, услышим их мнение, других югорчан о выполненных/невыполненных поручениях. На этой встрече обсудим результаты работы региональных исполнительных органов власти», — написала Комарова на странице в соцсети «ВКонтакте».

Полный список поручений доступен на официальном сайте властей ХМАО. Прямая линия будет транслироваться в соцсетях. Жители могут оставить свои вопросы и пожелания под постом с анонсом.

Ранее в ходе прямой линии с губернатором ХМАО сообщили, что в Ханты-Мансийске приют для безнадзорных животных откроется осенью 2024 года. Об этом заявил мэр окружной столицы Максим Ряшин.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила жителей округа принять участие в прямой линии «Обратная связь», которая состоится 21 апреля. Как сообщила глава региона в соцсетях, участникам предстоит оценить исполнение поручений, данных Правительству. «Приглашаю на прямую линию „Обратная связь“. 21 апреля в эфире оценим исполнение поручений, данных Правительству Югры, встретимся с авторами вопросов, услышим их мнение, других югорчан о выполненных/невыполненных поручениях. На этой встрече обсудим результаты работы региональных исполнительных органов власти», — написала Комарова на странице в соцсети «ВКонтакте». Полный список поручений доступен на официальном сайте властей ХМАО. Прямая линия будет транслироваться в соцсетях. Жители могут оставить свои вопросы и пожелания под постом с анонсом. Ранее в ходе прямой линии с губернатором ХМАО сообщили, что в Ханты-Мансийске приют для безнадзорных животных откроется осенью 2024 года. Об этом заявил мэр окружной столицы Максим Ряшин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...