Глава ХМАО назначила дату прямой линии

Губернатор Комарова проведет прямую линию с жителями ХМАО 21 апреля

16 апреля 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова предложила оценить выполнение ее поручений Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила жителей округа принять участие в прямой линии «Обратная связь», которая состоится 21 апреля. Как сообщила глава региона в соцсетях, участникам предстоит оценить исполнение поручений, данных Правительству. «Приглашаю на прямую линию „Обратная связь“. 21 апреля в эфире оценим исполнение поручений, данных Правительству Югры, встретимся с авторами вопросов, услышим их мнение, других югорчан о выполненных/невыполненных поручениях. На этой встрече обсудим результаты работы региональных исполнительных органов власти», — написала Комарова на странице в соцсети «ВКонтакте». Полный список поручений доступен на официальном сайте властей ХМАО. Прямая линия будет транслироваться в соцсетях. Жители могут оставить свои вопросы и пожелания под постом с анонсом. Ранее в ходе прямой линии с губернатором ХМАО сообщили, что в Ханты-Мансийске приют для безнадзорных животных откроется осенью 2024 года. Об этом заявил мэр окружной столицы Максим Ряшин.

Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила жителей округа принять участие в прямой линии «Обратная связь», которая состоится 21 апреля. Как сообщила глава региона в соцсетях, участникам предстоит оценить исполнение поручений, данных Правительству. «Приглашаю на прямую линию „Обратная связь“. 21 апреля в эфире оценим исполнение поручений, данных Правительству Югры, встретимся с авторами вопросов, услышим их мнение, других югорчан о выполненных/невыполненных поручениях. На этой встрече обсудим результаты работы региональных исполнительных органов власти», — написала Комарова на странице в соцсети «ВКонтакте». Полный список поручений доступен на официальном сайте властей ХМАО. Прямая линия будет транслироваться в соцсетях. Жители могут оставить свои вопросы и пожелания под постом с анонсом. Ранее в ходе прямой линии с губернатором ХМАО сообщили, что в Ханты-Мансийске приют для безнадзорных животных откроется осенью 2024 года. Об этом заявил мэр окружной столицы Максим Ряшин.