15 апреля 2023

В Нижнем Тагиле при пожаре в доме пострадали два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
Инцидент произошел утром 16 апреля на улице Памфилова (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 16 апреля загорелся частный дом по улице Памфилова. Двух пострадавших увезли в больницу, рассказали URA.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного утром 16 апреля. Пожарные, прибывшие на место ЧП, установили, что горел жилой дом. В пожаре пострадали два человека, их госпитализировали», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Причину пожара установят пожарные дознаватели, ответили в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 16 апреля загорелся частный дом по улице Памфилова. Двух пострадавших увезли в больницу, рассказали URA.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области. «Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного утром 16 апреля. Пожарные, прибывшие на место ЧП, установили, что горел жилой дом. В пожаре пострадали два человека, их госпитализировали», — говорится в сообщении. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Причину пожара установят пожарные дознаватели, ответили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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