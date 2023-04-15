В Нижнем Тагиле при пожаре в доме пострадали два человека

Инцидент произошел утром 16 апреля на улице Памфилова (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) утром 16 апреля загорелся частный дом по улице Памфилова. Двух пострадавших увезли в больницу, рассказали URA.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного утром 16 апреля. Пожарные, прибывшие на место ЧП, установили, что горел жилой дом. В пожаре пострадали два человека, их госпитализировали», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Причину пожара установят пожарные дознаватели, ответили в ведомстве.
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