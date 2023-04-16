Пермяк похитил телевизор ради друга

17 апреля 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Бытовую технику пермяк подарил другу Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Добрянки (Пермский край) будут судить за кражу из чужого дома. Сам обвиняемый признался в преступлении и рассказал, что похитил телевизор из чужого дома и подарил его своему другу, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Фигурант пояснил, что хотел преподнести в подарок своему другу новый телевизор», — говорится на сайте. Бытовую технику и другое имущество жителей дома он заметил, когда те переезжали в новое жилье. Помимо телевизора пермяк похитил электроинструменты, которые лежали в доме. Злоумышленник подарил телевизор другу, а остальными вещами распорядился по своему усмотрению. Часть имущества ранее судимый пермяк уже вернул.

Жителя Добрянки (Пермский край) будут судить за кражу из чужого дома. Сам обвиняемый признался в преступлении и рассказал, что похитил телевизор из чужого дома и подарил его своему другу, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Фигурант пояснил, что хотел преподнести в подарок своему другу новый телевизор», — говорится на сайте. Бытовую технику и другое имущество жителей дома он заметил, когда те переезжали в новое жилье. Помимо телевизора пермяк похитил электроинструменты, которые лежали в доме. Злоумышленник подарил телевизор другу, а остальными вещами распорядился по своему усмотрению. Часть имущества ранее судимый пермяк уже вернул.