16 апреля 2023
15 апреля 2023

Пермяк похитил телевизор ради друга

© Служба новостей «URA.RU»
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Бытовую технику пермяк подарил другу Фото:

Жителя Добрянки (Пермский край) будут судить за кражу из чужого дома. Сам обвиняемый признался в преступлении и рассказал, что похитил телевизор из чужого дома и подарил его своему другу, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Фигурант пояснил, что хотел преподнести в подарок своему другу новый телевизор», — говорится на сайте. Бытовую технику и другое имущество жителей дома он заметил, когда те переезжали в новое жилье.

Помимо телевизора пермяк похитил электроинструменты, которые лежали в доме. Злоумышленник подарил телевизор другу, а остальными вещами распорядился по своему усмотрению. Часть имущества ранее судимый пермяк уже вернул.

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Жителя Добрянки (Пермский край) будут судить за кражу из чужого дома. Сам обвиняемый признался в преступлении и рассказал, что похитил телевизор из чужого дома и подарил его своему другу, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Фигурант пояснил, что хотел преподнести в подарок своему другу новый телевизор», — говорится на сайте. Бытовую технику и другое имущество жителей дома он заметил, когда те переезжали в новое жилье. Помимо телевизора пермяк похитил электроинструменты, которые лежали в доме. Злоумышленник подарил телевизор другу, а остальными вещами распорядился по своему усмотрению. Часть имущества ранее судимый пермяк уже вернул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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