ТАСС: Костомаров перенесет несколько операций перед выпиской из больницы

17 апреля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров намерен покинуть больницу самостоятельно — на протезах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову предстоит перенести еще несколько операций для подготовки к протезированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — заявляет собеседник агентства. Уточняется, что спортсмен изъявил желание покинуть больницу после выписки самостоятельно. Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. Из-за болезни у спортсмена развилась гангрена, что привело к вынужденным операциям по ампутации кистей рук и стоп. Ранее сообщалось, что его готовят к протезированию. Впервые за три месяца пребывания в реанимации Костомарова посетили его дети.

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову предстоит перенести еще несколько операций для подготовки к протезированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — заявляет собеседник агентства. Уточняется, что спортсмен изъявил желание покинуть больницу после выписки самостоятельно. Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. Из-за болезни у спортсмена развилась гангрена, что привело к вынужденным операциям по ампутации кистей рук и стоп. Ранее сообщалось, что его готовят к протезированию. Впервые за три месяца пребывания в реанимации Костомарова посетили его дети.