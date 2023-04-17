ТАСС: Костомаров перенесет несколько операций перед выпиской из больницы

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Роман Костомаров намерен покинуть больницу самостоятельно — на протезах Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову предстоит перенести еще несколько операций для подготовки к протезированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — заявляет собеседник агентства. Уточняется, что спортсмен изъявил желание покинуть больницу после выписки самостоятельно.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. Из-за болезни у спортсмена развилась гангрена, что привело к вынужденным операциям по ампутации кистей рук и стоп. Ранее сообщалось, что его готовят к протезированию. Впервые за три месяца пребывания в реанимации Костомарова посетили его дети.

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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову предстоит перенести еще несколько операций для подготовки к протезированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — заявляет собеседник агентства. Уточняется, что спортсмен изъявил желание покинуть больницу после выписки самостоятельно. Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. Из-за болезни у спортсмена развилась гангрена, что привело к вынужденным операциям по ампутации кистей рук и стоп. Ранее сообщалось, что его готовят к протезированию. Впервые за три месяца пребывания в реанимации Костомарова посетили его дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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