ТАСС: Костомаров перенесет несколько операций перед выпиской из больницы

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову предстоит перенести еще несколько операций для подготовки к протезированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — заявляет собеседник агентства. Уточняется, что спортсмен изъявил желание покинуть больницу после выписки самостоятельно.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. Из-за болезни у спортсмена развилась гангрена, что привело к вынужденным операциям по ампутации кистей рук и стоп. Ранее сообщалось, что его готовят к протезированию. Впервые за три месяца пребывания в реанимации Костомарова посетили его дети.
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