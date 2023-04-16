Дети Костомарова впервые навестили отца после ампутаций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Дети увидели отца спустя три месяца Фото:
новость из сюжета
Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Впервые за три месяца пребывания в реанимации олимпийский чемпион Роман Костомаров встретился со своими детьми. Они навестили его в больнице «Коммунарка» в Москве.

«В течение трех месяцев медики пропускали в реанимацию в знаменитому пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья», — сообщает журнал The Voice.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров может отправиться в Германию для лечения. Однако это невозможно из-за того, что фигуристу противопоказаны перелеты из-за угрозы тромбоза, передает газета «Дни.ру». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил в начале апреля, что Костомарова готовят к протезированию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Впервые за три месяца пребывания в реанимации олимпийский чемпион Роман Костомаров встретился со своими детьми. Они навестили его в больнице «Коммунарка» в Москве. «В течение трех месяцев медики пропускали в реанимацию в знаменитому пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья», — сообщает журнал The Voice. Ранее сообщалось, что Роман Костомаров может отправиться в Германию для лечения. Однако это невозможно из-за того, что фигуристу противопоказаны перелеты из-за угрозы тромбоза, передает газета «Дни.ру». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил в начале апреля, что Костомарова готовят к протезированию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...