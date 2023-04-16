Дети Костомарова впервые навестили отца после ампутаций

Впервые за три месяца пребывания в реанимации олимпийский чемпион Роман Костомаров встретился со своими детьми. Они навестили его в больнице «Коммунарка» в Москве.
«В течение трех месяцев медики пропускали в реанимацию в знаменитому пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья», — сообщает журнал The Voice.
Ранее сообщалось, что Роман Костомаров может отправиться в Германию для лечения. Однако это невозможно из-за того, что фигуристу противопоказаны перелеты из-за угрозы тромбоза, передает газета «Дни.ру». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил в начале апреля, что Костомарова готовят к протезированию.
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