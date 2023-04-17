17 апреля 2023

Гражданка США ищет родных в Пермском крае

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Где-то в Кудымкаре, возможно, живут родственники американки
Где-то в Кудымкаре, возможно, живут родственники американки Фото:

Татьяна Дубнова из американского города Сан-Франциско разыскивает родных своего дедушки, который жил когда-то в Кудымкаре (Пермский край). За помощью она обратилась в местное издание «Парма Новости».

«Коньшин Александр Ильич родился в 1914 году, а умер в 1950. У него было две сестры, Клавдия и Ольга. Они жили в Кудымкаре. У деда были внебрачные дети, Татьяна ищет и их контакты», — сообщается на сайте издания.

По словам Татьяны, возможно родственники ее дедушки живут в Перми или других городах Прикамья. Самой Татьяне 58 лет, она живет в США с 1993 года, но, как утверждает, каждый год приезжает в Россию.

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Татьяна Дубнова из американского города Сан-Франциско разыскивает родных своего дедушки, который жил когда-то в Кудымкаре (Пермский край). За помощью она обратилась в местное издание «Парма Новости». «Коньшин Александр Ильич родился в 1914 году, а умер в 1950. У него было две сестры, Клавдия и Ольга. Они жили в Кудымкаре. У деда были внебрачные дети, Татьяна ищет и их контакты», — сообщается на сайте издания. По словам Татьяны, возможно родственники ее дедушки живут в Перми или других городах Прикамья. Самой Татьяне 58 лет, она живет в США с 1993 года, но, как утверждает, каждый год приезжает в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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