Гражданка США ищет родных в Пермском крае

18 апреля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Где-то в Кудымкаре, возможно, живут родственники американки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Татьяна Дубнова из американского города Сан-Франциско разыскивает родных своего дедушки, который жил когда-то в Кудымкаре (Пермский край). За помощью она обратилась в местное издание «Парма Новости». «Коньшин Александр Ильич родился в 1914 году, а умер в 1950. У него было две сестры, Клавдия и Ольга. Они жили в Кудымкаре. У деда были внебрачные дети, Татьяна ищет и их контакты», — сообщается на сайте издания. По словам Татьяны, возможно родственники ее дедушки живут в Перми или других городах Прикамья. Самой Татьяне 58 лет, она живет в США с 1993 года, но, как утверждает, каждый год приезжает в Россию.

Татьяна Дубнова из американского города Сан-Франциско разыскивает родных своего дедушки, который жил когда-то в Кудымкаре (Пермский край). За помощью она обратилась в местное издание «Парма Новости». «Коньшин Александр Ильич родился в 1914 году, а умер в 1950. У него было две сестры, Клавдия и Ольга. Они жили в Кудымкаре. У деда были внебрачные дети, Татьяна ищет и их контакты», — сообщается на сайте издания. По словам Татьяны, возможно родственники ее дедушки живут в Перми или других городах Прикамья. Самой Татьяне 58 лет, она живет в США с 1993 года, но, как утверждает, каждый год приезжает в Россию.