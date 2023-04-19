Свердловский избирком в мае переедет в новое здание

Избирком переедет из здания правительства на Пушкина, 19
Избирательная комиссия Свердловской области готовится к переезду в новое здание — на Пушкина, 19. Там заканчиваются работы по монтажу сетей, рассказали URA.RU в пресс-службе облизбиркома.
«Мы действительно готовимся к переезду, в здании завершаются работы. Планируем переехать в мае», — отметили в облизбиркоме.
Сейчас избирательная комиссия Свердловской области располагается в Доме правительства на Октябрьской площади, 1. На Пушкина, 19 заканчивается монтаж сетей.
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