19 апреля 2023

Свердловский избирком в мае переедет в новое здание

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021: 17 сентября. Дворец Молодежи. Екатеринбург , избирательная комиссия, выборы, избирателный участок, голосование, кабинка для голосования, кабинка голосования
Избирком переедет из здания правительства на Пушкина, 19 Фото:

Избирательная комиссия Свердловской области готовится к переезду в новое здание — на Пушкина, 19. Там заканчиваются работы по монтажу сетей, рассказали URA.RU в пресс-службе облизбиркома.

«Мы действительно готовимся к переезду, в здании завершаются работы. Планируем переехать в мае», — отметили в облизбиркоме.

Сейчас избирательная комиссия Свердловской области располагается в Доме правительства на Октябрьской площади, 1. На Пушкина, 19 заканчивается монтаж сетей.

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Избирательная комиссия Свердловской области готовится к переезду в новое здание — на Пушкина, 19. Там заканчиваются работы по монтажу сетей, рассказали URA.RU в пресс-службе облизбиркома. «Мы действительно готовимся к переезду, в здании завершаются работы. Планируем переехать в мае», — отметили в облизбиркоме. Сейчас избирательная комиссия Свердловской области располагается в Доме правительства на Октябрьской площади, 1. На Пушкина, 19 заканчивается монтаж сетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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