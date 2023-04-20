Прокуратура подключилась к делу свердловчан, которые живут в доме с плесенью

В Серове (Свердловская область) в 2017 году владелец одной из квартир сделал перепланировку, из-за чего впоследствии у соседей сверху обвалился пол. В итоге в квартиры перестали подавать отопление, там образовались сырость и плесень. По факту инцидента прокуратура начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«В одной из квартир на первом этаже в многоквартирном двухэтажном доме № 7 по улице Строителей в Серове в 2017 году при незаконной перепланировке произошло обрушение несущей стены. Мер по восстановлению собственником не принято. В дальнейшем произошло обрушение бетонных полов ванной комнаты в другой, вышерасположенной квартире», — рассказывают в прокуратуре.
В итоге в пострадавшую часть дома перестали поставлять коммунальные услуги, в том числе отопление. Квартиры промерзли, там появилась плесень. Жильцы обратились в администрацию Серова и в управляющую компанию, но ответа оттуда до сих пор так и не получили. К делу подключились прокуроры. Они дадут оценку действиям чиновников и других должностных лиц, при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее URA.RU сообщало об аналогичном происшествии в Серове. В марте в многоквартирном жилом доме по улице Пристанционная обрушилась стена.
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