Прокуратура подключилась к делу свердловчан, которые живут в доме с плесенью

20 апреля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Надзорное ведомство проверит ситуацию с обрушением стены в одном из домов Серова, после которой в доме отключили отопление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Серове (Свердловская область) в 2017 году владелец одной из квартир сделал перепланировку, из-за чего впоследствии у соседей сверху обвалился пол. В итоге в квартиры перестали подавать отопление, там образовались сырость и плесень. По факту инцидента прокуратура начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «В одной из квартир на первом этаже в многоквартирном двухэтажном доме № 7 по улице Строителей в Серове в 2017 году при незаконной перепланировке произошло обрушение несущей стены. Мер по восстановлению собственником не принято. В дальнейшем произошло обрушение бетонных полов ванной комнаты в другой, вышерасположенной квартире», — рассказывают в прокуратуре. В итоге в пострадавшую часть дома перестали поставлять коммунальные услуги, в том числе отопление. Квартиры промерзли, там появилась плесень. Жильцы обратились в администрацию Серова и в управляющую компанию, но ответа оттуда до сих пор так и не получили. К делу подключились прокуроры. Они дадут оценку действиям чиновников и других должностных лиц, при наличии оснований примут меры реагирования. Ранее URA.RU сообщало об аналогичном происшествии в Серове. В марте в многоквартирном жилом доме по улице Пристанционная обрушилась стена.

В Серове (Свердловская область) в 2017 году владелец одной из квартир сделал перепланировку, из-за чего впоследствии у соседей сверху обвалился пол. В итоге в квартиры перестали подавать отопление, там образовались сырость и плесень. По факту инцидента прокуратура начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «В одной из квартир на первом этаже в многоквартирном двухэтажном доме № 7 по улице Строителей в Серове в 2017 году при незаконной перепланировке произошло обрушение несущей стены. Мер по восстановлению собственником не принято. В дальнейшем произошло обрушение бетонных полов ванной комнаты в другой, вышерасположенной квартире», — рассказывают в прокуратуре. В итоге в пострадавшую часть дома перестали поставлять коммунальные услуги, в том числе отопление. Квартиры промерзли, там появилась плесень. Жильцы обратились в администрацию Серова и в управляющую компанию, но ответа оттуда до сих пор так и не получили. К делу подключились прокуроры. Они дадут оценку действиям чиновников и других должностных лиц, при наличии оснований примут меры реагирования. Ранее URA.RU сообщало об аналогичном происшествии в Серове. В марте в многоквартирном жилом доме по улице Пристанционная обрушилась стена.