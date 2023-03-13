13 марта 2023

В свердловском городе обрушилась стена частного дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) обрушилась стена частного дома на улице Пристанционная, 4. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По причине скопления снежных покровов на балконе произошло его обрушение. К месту происшествия пожарно-спасательные подразделения привлекались для осмотра, в ходе которого пострадавших обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел примерно в 20 часов 13 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что 9 марта возле города Серов произошло землетрясение. Его амплитуда составила 4,4 балла. Также агентство рассказывало, что ученые считают Свердловскую область одним из самых сейсмоопасных регионов Урала.

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В Серове (Свердловская область) обрушилась стена частного дома на улице Пристанционная, 4. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «По причине скопления снежных покровов на балконе произошло его обрушение. К месту происшествия пожарно-спасательные подразделения привлекались для осмотра, в ходе которого пострадавших обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел примерно в 20 часов 13 марта. Ранее URA.RU сообщало, что 9 марта возле города Серов произошло землетрясение. Его амплитуда составила 4,4 балла. Также агентство рассказывало, что ученые считают Свердловскую область одним из самых сейсмоопасных регионов Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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