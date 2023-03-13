В свердловском городе обрушилась стена частного дома. Фото

13 марта 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Серове (Свердловская область) обрушилась стена частного дома на улице Пристанционная, 4. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «По причине скопления снежных покровов на балконе произошло его обрушение. К месту происшествия пожарно-спасательные подразделения привлекались для осмотра, в ходе которого пострадавших обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел примерно в 20 часов 13 марта. Ранее URA.RU сообщало, что 9 марта возле города Серов произошло землетрясение. Его амплитуда составила 4,4 балла. Также агентство рассказывало, что ученые считают Свердловскую область одним из самых сейсмоопасных регионов Урала. Фото: сообщество «#SEROVDETKA, Серов» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «#SEROVDETKA, Серов» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Марина Нертымова в соцсети «ВКонтакте»

В Серове (Свердловская область) обрушилась стена частного дома на улице Пристанционная, 4. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «По причине скопления снежных покровов на балконе произошло его обрушение. К месту происшествия пожарно-спасательные подразделения привлекались для осмотра, в ходе которого пострадавших обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел примерно в 20 часов 13 марта. Ранее URA.RU сообщало, что 9 марта возле города Серов произошло землетрясение. Его амплитуда составила 4,4 балла. Также агентство рассказывало, что ученые считают Свердловскую область одним из самых сейсмоопасных регионов Урала.