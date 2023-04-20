20 апреля 2023

В Тюменском селе нашли очаг опасного заболевания

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Карантин по бешенству вводится в селе Яровское с 21 апреля Фото:

Карантин по бешенству объявлен в селе Яровское Казанского района Тюменской области. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор.

«С 21 апреля установить карантин по бешенству в селе Яровское Казанского района Тюменской области. Ограничительные мероприятия устанавливаются в эпизоотическом очаге и на территории, прилегающей к нему, в радиусе трех километров», — говорится в постановлении губернатора региона Александра Моора.

Ранее в селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) уже дважды ввели карантин по бешенству животных. До этого очаг инфекции трихинеллеза был обнаружен в поселке Боровский.

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Карантин по бешенству объявлен в селе Яровское Казанского района Тюменской области. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор. «С 21 апреля установить карантин по бешенству в селе Яровское Казанского района Тюменской области. Ограничительные мероприятия устанавливаются в эпизоотическом очаге и на территории, прилегающей к нему, в радиусе трех километров», — говорится в постановлении губернатора региона Александра Моора. Ранее в селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) уже дважды ввели карантин по бешенству животных. До этого очаг инфекции трихинеллеза был обнаружен в поселке Боровский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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