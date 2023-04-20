В Тюменском селе нашли очаг опасного заболевания

Карантин по бешенству вводится в селе Яровское с 21 апреля
Карантин по бешенству объявлен в селе Яровское Казанского района Тюменской области. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор.
«С 21 апреля установить карантин по бешенству в селе Яровское Казанского района Тюменской области. Ограничительные мероприятия устанавливаются в эпизоотическом очаге и на территории, прилегающей к нему, в радиусе трех километров», — говорится в постановлении губернатора региона Александра Моора.
Ранее в селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) уже дважды ввели карантин по бешенству животных. До этого очаг инфекции трихинеллеза был обнаружен в поселке Боровский.
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