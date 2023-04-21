Бетонщикам из Перми готовы платить от 110 тысяч рублей на строительстве АЭС

Компания из Челябинской области набирает вахтовиков среди жителей Пермского края, которым готова платить от 110 тысяч рублей на строительстве АЭС. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж.
«Работа вахтовым методом, в Челябинскую область требуются бетонщики. Обязанности: вязка арматуры, бетонные работы, опалубка при строительстве АЭС. Зарплата от 110 000 рублей», — указано в вакансии на сайте Avito.
Работодатель требует от претендентов наличие профильного удостоверения и подтвержденный стаж работы от одного года. При этом он предоставляет почасовую оплату, суточные, компенсацию проезда к месту работы и обратно, а также спецодежду и проживание в квартире.
Ранее жителям Прикамья предлагали работу вахтовым методом в Томской области на строительстве нового реактора АЭС в городе Северск. Сообщалось, что за вахту в 90 смен компания готова платить до 450 тысяч рублей рабочим без опыта. На более высокую зарплату могли рассчитывать инженерно-технические работники.
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