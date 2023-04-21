21 апреля 2023

Бетонщикам из Перми готовы платить от 110 тысяч рублей на строительстве АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган. Закладка нового микрорайона Родной город. Застройщик РечелСтрой. 31.10.13, закладка капсулы, бетон, мастерок, рукавицы
Пермских бетонщиков зовут работать в Челябинскую область Фото:

Компания из Челябинской области набирает вахтовиков среди жителей Пермского края, которым готова платить от 110 тысяч рублей на строительстве АЭС. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж.

«Работа вахтовым методом, в Челябинскую область требуются бетонщики. Обязанности: вязка арматуры, бетонные работы, опалубка при строительстве АЭС. Зарплата от 110 000 рублей», — указано в вакансии на сайте Avito.

Работодатель требует от претендентов наличие профильного удостоверения и подтвержденный стаж работы от одного года. При этом он предоставляет почасовую оплату, суточные, компенсацию проезда к месту работы и обратно, а также спецодежду и проживание в квартире.

Ранее жителям Прикамья предлагали работу вахтовым методом в Томской области на строительстве нового реактора АЭС в городе Северск. Сообщалось, что за вахту в 90 смен компания готова платить до 450 тысяч рублей рабочим без опыта. На более высокую зарплату могли рассчитывать инженерно-технические работники.

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Компания из Челябинской области набирает вахтовиков среди жителей Пермского края, которым готова платить от 110 тысяч рублей на строительстве АЭС. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Работа вахтовым методом, в Челябинскую область требуются бетонщики. Обязанности: вязка арматуры, бетонные работы, опалубка при строительстве АЭС. Зарплата от 110 000 рублей», — указано в вакансии на сайте Avito. Работодатель требует от претендентов наличие профильного удостоверения и подтвержденный стаж работы от одного года. При этом он предоставляет почасовую оплату, суточные, компенсацию проезда к месту работы и обратно, а также спецодежду и проживание в квартире. Ранее жителям Прикамья предлагали работу вахтовым методом в Томской области на строительстве нового реактора АЭС в городе Северск. Сообщалось, что за вахту в 90 смен компания готова платить до 450 тысяч рублей рабочим без опыта. На более высокую зарплату могли рассчитывать инженерно-технические работники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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