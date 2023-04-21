21 апреля 2023
20 апреля 2023

Мобилизованный из ХМАО озвучил преимущества службы по контракту. Видео

Мобилизованный из ХМАО: у контрактников есть льготы и возможность получить военную специальность
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
У военнослужащих по контракту есть льготы и возможность получить новую военную специальность Фото:

Мобилизованный из Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что те солдаты, кто выбрал службу по контракту могут рассчитывать на льготы и новую военную специальность. Интервью с бойцом размещено в официальном telegram-канале правительства Югры.

«У контрактников есть льготы. По контракту возможно обучение и новая специальность. Например, был ты связистом, обучили — стал водителем», — сообщил военнослужащий. Боец поделился, что еще до мобилизации принял решение подписать контракт, но потом пришла повестка.

Ранее URA.RU сообщало, что сразу в нескольких городах Свердловской области в ближайшие дни заработают мобильные пункты по набору желающих служить на контрактной основе. Будет проводиться информационно-разъяснительная и агитационная акция о привлекательности военной службы по контракту.

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Мобилизованный из Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что те солдаты, кто выбрал службу по контракту могут рассчитывать на льготы и новую военную специальность. Интервью с бойцом размещено в официальном telegram-канале правительства Югры. «У контрактников есть льготы. По контракту возможно обучение и новая специальность. Например, был ты связистом, обучили — стал водителем», — сообщил военнослужащий. Боец поделился, что еще до мобилизации принял решение подписать контракт, но потом пришла повестка. Ранее URA.RU сообщало, что сразу в нескольких городах Свердловской области в ближайшие дни заработают мобильные пункты по набору желающих служить на контрактной основе. Будет проводиться информационно-разъяснительная и агитационная акция о привлекательности военной службы по контракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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