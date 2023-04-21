Мобилизованный из ХМАО озвучил преимущества службы по контракту. Видео

Мобилизованный из ХМАО: у контрактников есть льготы и возможность получить военную специальность

22 апреля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

У военнослужащих по контракту есть льготы и возможность получить новую военную специальность Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мобилизованный из Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что те солдаты, кто выбрал службу по контракту могут рассчитывать на льготы и новую военную специальность. Интервью с бойцом размещено в официальном telegram-канале правительства Югры. «У контрактников есть льготы. По контракту возможно обучение и новая специальность. Например, был ты связистом, обучили — стал водителем», — сообщил военнослужащий. Боец поделился, что еще до мобилизации принял решение подписать контракт, но потом пришла повестка. Ранее URA.RU сообщало, что сразу в нескольких городах Свердловской области в ближайшие дни заработают мобильные пункты по набору желающих служить на контрактной основе. Будет проводиться информационно-разъяснительная и агитационная акция о привлекательности военной службы по контракту.

Мобилизованный из Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что те солдаты, кто выбрал службу по контракту могут рассчитывать на льготы и новую военную специальность. Интервью с бойцом размещено в официальном telegram-канале правительства Югры. «У контрактников есть льготы. По контракту возможно обучение и новая специальность. Например, был ты связистом, обучили — стал водителем», — сообщил военнослужащий. Боец поделился, что еще до мобилизации принял решение подписать контракт, но потом пришла повестка. Ранее URA.RU сообщало, что сразу в нескольких городах Свердловской области в ближайшие дни заработают мобильные пункты по набору желающих служить на контрактной основе. Будет проводиться информационно-разъяснительная и агитационная акция о привлекательности военной службы по контракту.