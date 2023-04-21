Мобилизованный из Ханты-Мансийского автономного округа рассказал, что те солдаты, кто выбрал службу по контракту могут рассчитывать на льготы и новую военную специальность. Интервью с бойцом размещено в официальном telegram-канале правительства Югры.
«У контрактников есть льготы. По контракту возможно обучение и новая специальность. Например, был ты связистом, обучили — стал водителем», — сообщил военнослужащий. Боец поделился, что еще до мобилизации принял решение подписать контракт, но потом пришла повестка.
Ранее URA.RU сообщало, что сразу в нескольких городах Свердловской области в ближайшие дни заработают мобильные пункты по набору желающих служить на контрактной основе. Будет проводиться информационно-разъяснительная и агитационная акция о привлекательности военной службы по контракту.
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