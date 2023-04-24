24 апреля 2023

Прокуратура заставила экс-мэра из ХМАО вернуть «золотой парашют» почти в млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча главы Сургутского района Андрея Трубецкого с представителями национальных объединений. Лянтор, махиня сергей
Сергей Махиня должен будет вернуть в городской бюджет полученные компенсации Фото:

Экс-глава Лянтора (ХМАО) Сергей Махиня вернет «золотой парашют» почти в миллион рублей, который он выписал себе перед отставкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Установлено, что в октябре 2022 года на основании заявления главы поселения ему перечислена единовременная поощрительная выплата, в связи с назначением пенсии за выслугу лет в размере более 860 тысяч рублей. Вместе с тем, нормативно-правовой акт, послуживший основанием для выплаты указанной суммы, принят и опубликован уже после его отставки, в связи с этим его действие на главу не распространяется», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства Югры.

Прокуратура Сургутского района смогла доказать в суде, что бывший чиновник получил выплаты незаконно. Теперь он должен перечислить деньги обратно в городской бюджет.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Лянтора Махиня ушел в отставку осенью 2022 года. Новый градоначальником стал директор школы — Алексей Луценко.

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Экс-глава Лянтора (ХМАО) Сергей Махиня вернет «золотой парашют» почти в миллион рублей, который он выписал себе перед отставкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры. «Установлено, что в октябре 2022 года на основании заявления главы поселения ему перечислена единовременная поощрительная выплата, в связи с назначением пенсии за выслугу лет в размере более 860 тысяч рублей. Вместе с тем, нормативно-правовой акт, послуживший основанием для выплаты указанной суммы, принят и опубликован уже после его отставки, в связи с этим его действие на главу не распространяется», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства Югры. Прокуратура Сургутского района смогла доказать в суде, что бывший чиновник получил выплаты незаконно. Теперь он должен перечислить деньги обратно в городской бюджет. Ранее URA.RU сообщало, что глава Лянтора Махиня ушел в отставку осенью 2022 года. Новый градоначальником стал директор школы — Алексей Луценко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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