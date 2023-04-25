Постановка Богомолова в Пермской опере собирает аншлаги спустя месяц после премьеры

26 апреля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Постановка Константина Богомолова продолжает привлекать пермяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Постановка «Летучий голландец» от Константина Богомолова в Пермском театре оперы и балета пользуется популярностью у зрителей, несмотря на неоднозначную реакцию посетивших премьеру. Первые показы прошли еще в начале апреля, но на предстоящий спектакль 11 мая билетов уже нет. «Билеты проданы. Возможно, они появятся чуть позже», — появляется сообщение на сайте театра при попытке купить билет. Премьера оперы Вагнера в интерпретации Богомолова с успехом состоялась в Перми 1 апреля. После первых показов мнения зрителей о постановке разделились от «Богомолов превратил премьеру в жалкий концерт бродячих артистов» до «Богомолов лучший! Просто восторг от креативности, местами черного юмора, безупречной игры, вокала и конечно же оркестра».

Постановка «Летучий голландец» от Константина Богомолова в Пермском театре оперы и балета пользуется популярностью у зрителей, несмотря на неоднозначную реакцию посетивших премьеру. Первые показы прошли еще в начале апреля, но на предстоящий спектакль 11 мая билетов уже нет. «Билеты проданы. Возможно, они появятся чуть позже», — появляется сообщение на сайте театра при попытке купить билет. Премьера оперы Вагнера в интерпретации Богомолова с успехом состоялась в Перми 1 апреля. После первых показов мнения зрителей о постановке разделились от «Богомолов превратил премьеру в жалкий концерт бродячих артистов» до «Богомолов лучший! Просто восторг от креативности, местами черного юмора, безупречной игры, вокала и конечно же оркестра».