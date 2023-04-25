25 апреля 2023

Постановка Богомолова в Пермской опере собирает аншлаги спустя месяц после премьеры

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, портрет, богомолов константин
Постановка Константина Богомолова продолжает привлекать пермяков Фото:

Постановка «Летучий голландец» от Константина Богомолова в Пермском театре оперы и балета пользуется популярностью у зрителей, несмотря на неоднозначную реакцию посетивших премьеру. Первые показы прошли еще в начале апреля, но на предстоящий спектакль 11 мая билетов уже нет.

«Билеты проданы. Возможно, они появятся чуть позже», — появляется сообщение на сайте театра при попытке купить билет.

Премьера оперы Вагнера в интерпретации Богомолова с успехом состоялась в Перми 1 апреля. После первых показов мнения зрителей о постановке разделились от «Богомолов превратил премьеру в жалкий концерт бродячих артистов» до «Богомолов лучший! Просто восторг от креативности, местами черного юмора, безупречной игры, вокала и конечно же оркестра».

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Постановка «Летучий голландец» от Константина Богомолова в Пермском театре оперы и балета пользуется популярностью у зрителей, несмотря на неоднозначную реакцию посетивших премьеру. Первые показы прошли еще в начале апреля, но на предстоящий спектакль 11 мая билетов уже нет. «Билеты проданы. Возможно, они появятся чуть позже», — появляется сообщение на сайте театра при попытке купить билет. Премьера оперы Вагнера в интерпретации Богомолова с успехом состоялась в Перми 1 апреля. После первых показов мнения зрителей о постановке разделились от «Богомолов превратил премьеру в жалкий концерт бродячих артистов» до «Богомолов лучший! Просто восторг от креативности, местами черного юмора, безупречной игры, вокала и конечно же оркестра».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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