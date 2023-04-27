27 апреля 2023

Гостей Екатеринбурга в 300-летие города проведут модным маршрутом

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Открытие бутика USHATAVA. Екатеринбург, ушатава, кексина динара, ushatava
Начать модную экскурсию по уральским брендам предлагают с магазина USHATAVA Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

В Екатеринбурге появился модный маршрут, который направит гостей города по точкам, где можно купить дизайнерскую одежду в качестве сувенира. Автором гида к 300-летию Екатеринбурга стала экскурсовод Татьяна Мосунова.

«Суть такова — люди приезжают в Екатеринбург и хотят увезти не случайный сувенир, а что-то дизайнерское, например, одежду. Я развила тему и написала модный маршрут к 300-летию Екатеринбурга», — поделилась в своем telegram-канале Мосунова. По ее словам, модной улицы в Екатеринбурге нет, но большая часть магазинов находится в кварталах улиц Радищева — Сакко-и-Ванцетти — Хохрякова, а также есть места на проспекте Ленина и улицы Братьев Быковых.

Начать модную экскурсию предлагают с бренда USHATAVA (ул. Хохрякова, 41), затем заглянуть за уличным стилем в HARD STORE (ул. Хохрякова, 21 или ул. 8 марта, 12 д). После можно отправиться на ул. Малышева за драгоценностями — в Avgvst, и посетить бутик 12STOREEZ на ул. Сакко и Ванцетти, 74. Отклониться от маршрута гид рекомендует в сторону магазина с брутальной уральской одеждой Urals. Любителям мягкого трикотажа экскурсовод советует обратить внимание на шоурум Rubleffka и бренды Ларисы Селяниной, Маши Варламовой, Ларисы Султановой.

В 2023 году Екатеринбург празднует свое 300-летие. Программа празднования включает в себя более 20 мероприятий, которые будут проходить в течение всего года. На праздник планируют потратит порядка 240 миллиардов рублей.

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В Екатеринбурге появился модный маршрут, который направит гостей города по точкам, где можно купить дизайнерскую одежду в качестве сувенира. Автором гида к 300-летию Екатеринбурга стала экскурсовод Татьяна Мосунова. «Суть такова — люди приезжают в Екатеринбург и хотят увезти не случайный сувенир, а что-то дизайнерское, например, одежду. Я развила тему и написала модный маршрут к 300-летию Екатеринбурга», — поделилась в своем telegram-канале Мосунова. По ее словам, модной улицы в Екатеринбурге нет, но большая часть магазинов находится в кварталах улиц Радищева — Сакко-и-Ванцетти — Хохрякова, а также есть места на проспекте Ленина и улицы Братьев Быковых. Начать модную экскурсию предлагают с бренда USHATAVA (ул. Хохрякова, 41), затем заглянуть за уличным стилем в HARD STORE (ул. Хохрякова, 21 или ул. 8 марта, 12 д). После можно отправиться на ул. Малышева за драгоценностями — в Avgvst, и посетить бутик 12STOREEZ на ул. Сакко и Ванцетти, 74. Отклониться от маршрута гид рекомендует в сторону магазина с брутальной уральской одеждой Urals. Любителям мягкого трикотажа экскурсовод советует обратить внимание на шоурум Rubleffka и бренды Ларисы Селяниной, Маши Варламовой, Ларисы Султановой. В 2023 году Екатеринбург празднует свое 300-летие. Программа празднования включает в себя более 20 мероприятий, которые будут проходить в течение всего года. На праздник планируют потратит порядка 240 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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