27 апреля 2023

Группа Demo поддержит семьи мобилизованных и беженцев из Екатеринбурга

Группа Demo выступит в VEER MALL в Екатеринбурге перед семьями мобилизованных и беженцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Sting & Shaggy в Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, концерт
Концерт пройдет на площадке возле VEER MALL Фото:

Группа Demo даст благотворительный концерт, который посвятит семьям мобилизованных и беженцев. Мероприятие пройдет в ТРЦ VEER MALL 2 мая. Об этом рассказали представители центра в социальных сетях.

«Ждем вас 2 мая в 19.00 на благотворительный концерт для семей мобилизованных и беженцев Донбасской и Луганской Республик. Концерт пройдет под открытым небом на свежем воздухе», — сообщают представители ТЦ.

Ранее стало известно, что артист MARKUL порадует бесплатным концертом екатеринбургских фанатов. Он приедет 27 мая на фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST.

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Группа Demo даст благотворительный концерт, который посвятит семьям мобилизованных и беженцев. Мероприятие пройдет в ТРЦ VEER MALL 2 мая. Об этом рассказали представители центра в социальных сетях. «Ждем вас 2 мая в 19.00 на благотворительный концерт для семей мобилизованных и беженцев Донбасской и Луганской Республик. Концерт пройдет под открытым небом на свежем воздухе», — сообщают представители ТЦ. Ранее стало известно, что артист MARKUL порадует бесплатным концертом екатеринбургских фанатов. Он приедет 27 мая на фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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