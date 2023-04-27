Группа Demo поддержит семьи мобилизованных и беженцев из Екатеринбурга

Концерт пройдет на площадке возле VEER MALL
Группа Demo даст благотворительный концерт, который посвятит семьям мобилизованных и беженцев. Мероприятие пройдет в ТРЦ VEER MALL 2 мая. Об этом рассказали представители центра в социальных сетях.
«Ждем вас 2 мая в 19.00 на благотворительный концерт для семей мобилизованных и беженцев Донбасской и Луганской Республик. Концерт пройдет под открытым небом на свежем воздухе», — сообщают представители ТЦ.
Ранее стало известно, что артист MARKUL порадует бесплатным концертом екатеринбургских фанатов. Он приедет 27 мая на фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST.
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