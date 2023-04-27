Группа Demo поддержит семьи мобилизованных и беженцев из Екатеринбурга

Группа Demo выступит в VEER MALL в Екатеринбурге перед семьями мобилизованных и беженцев

28 апреля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Концерт пройдет на площадке возле VEER MALL Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Группа Demo даст благотворительный концерт, который посвятит семьям мобилизованных и беженцев. Мероприятие пройдет в ТРЦ VEER MALL 2 мая. Об этом рассказали представители центра в социальных сетях. «Ждем вас 2 мая в 19.00 на благотворительный концерт для семей мобилизованных и беженцев Донбасской и Луганской Республик. Концерт пройдет под открытым небом на свежем воздухе», — сообщают представители ТЦ. Ранее стало известно, что артист MARKUL порадует бесплатным концертом екатеринбургских фанатов. Он приедет 27 мая на фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST.

Группа Demo даст благотворительный концерт, который посвятит семьям мобилизованных и беженцев. Мероприятие пройдет в ТРЦ VEER MALL 2 мая. Об этом рассказали представители центра в социальных сетях. «Ждем вас 2 мая в 19.00 на благотворительный концерт для семей мобилизованных и беженцев Донбасской и Луганской Республик. Концерт пройдет под открытым небом на свежем воздухе», — сообщают представители ТЦ. Ранее стало известно, что артист MARKUL порадует бесплатным концертом екатеринбургских фанатов. Он приедет 27 мая на фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST.