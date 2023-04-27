Артист MARKUL порадует бесплатным концертом екатеринбургских фанатов

В Екатеринбурге 27 мая пройдет фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST. На нем ожидается хип-хоп исполнитель родом из Латвии — MARKUL (настоящее имя Маркас Маркулис). Об этом заявили представители торгового центра «Мега».
«Уже совсем скоро, 27 мая, в „Меге“ пройдет фестиваль уличной культуры, хедлайнером которого станет — MARKUL», — рассказали организаторы. Подробности о точном времени и месте встречи обещают сообщить позже.
Ранее в Екатеринбурге музыканты Macan (Андрей Косолапов) и Ваня Дмитриенко выступили на открытии крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME, который открыли в 2022 году. Тогда на его презентацию приезжали рэперы Feduk и Эльдар Джарахов.
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