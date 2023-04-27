Артист MARKUL порадует бесплатным концертом екатеринбургских фанатов

В Екатеринбурге в «Меге» выступит певец MARKUL
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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, концерт, ночь музыки, ural music night, ночь музыки 2021
Где именно в «Меге» пройдет концерт MARKUL, организаторы пока скрывают Фото:

В Екатеринбурге 27 мая пройдет фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST. На нем ожидается хип-хоп исполнитель родом из Латвии — MARKUL (настоящее имя Маркас Маркулис). Об этом заявили представители торгового центра «Мега».

«Уже совсем скоро, 27 мая, в „Меге“ пройдет фестиваль уличной культуры, хедлайнером которого станет — MARKUL», — рассказали организаторы. Подробности о точном времени и месте встречи обещают сообщить позже.

Ранее в Екатеринбурге музыканты Macan (Андрей Косолапов) и Ваня Дмитриенко выступили на открытии крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME, который открыли в 2022 году. Тогда на его презентацию приезжали рэперы Feduk и Эльдар Джарахов.

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В Екатеринбурге 27 мая пройдет фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST. На нем ожидается хип-хоп исполнитель родом из Латвии — MARKUL (настоящее имя Маркас Маркулис). Об этом заявили представители торгового центра «Мега». «Уже совсем скоро, 27 мая, в „Меге“ пройдет фестиваль уличной культуры, хедлайнером которого станет — MARKUL», — рассказали организаторы. Подробности о точном времени и месте встречи обещают сообщить позже. Ранее в Екатеринбурге музыканты Macan (Андрей Косолапов) и Ваня Дмитриенко выступили на открытии крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME, который открыли в 2022 году. Тогда на его презентацию приезжали рэперы Feduk и Эльдар Джарахов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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