29 апреля 2023

В Екатеринбурге побили температурный рекорд восьмилетней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, одуванчики, весна, букет одуванчиков
Днем 29 апреля в Екатеринбурге было +10,6 градусов тепла Фото:

В Екатеринбурге побили температурный рекорд, державшийся с 2015 года. Согласно данным метеоролога Алексея Пулина, среднесуточная температура днем 29 апреля была +10,6 градусов тепла — это самый теплый день за последние восемь лет.

«В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +16,6 градусов тепла, ночной минимум +5,6. Среднесуточная температура +10,6 градусов — это самый теплый день 29 апреля с 2015 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Согласно прогнозу синоптика, 30 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями без существенных осадков, температура днем будет от +13 до +15 градусов тепла. На территории Свердловской области температура будет колебаться от -1 до +22 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 30 апреля ожидаются сильные дожди. С таким заявлением к жителям региона обратились сотрудники регионального МЧС.

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В Екатеринбурге побили температурный рекорд, державшийся с 2015 года. Согласно данным метеоролога Алексея Пулина, среднесуточная температура днем 29 апреля была +10,6 градусов тепла — это самый теплый день за последние восемь лет. «В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +16,6 градусов тепла, ночной минимум +5,6. Среднесуточная температура +10,6 градусов — это самый теплый день 29 апреля с 2015 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно прогнозу синоптика, 30 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями без существенных осадков, температура днем будет от +13 до +15 градусов тепла. На территории Свердловской области температура будет колебаться от -1 до +22 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 30 апреля ожидаются сильные дожди. С таким заявлением к жителям региона обратились сотрудники регионального МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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