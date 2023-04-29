В Екатеринбурге побили температурный рекорд восьмилетней давности

30 апреля 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Днем 29 апреля в Екатеринбурге было +10,6 градусов тепла Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге побили температурный рекорд, державшийся с 2015 года. Согласно данным метеоролога Алексея Пулина, среднесуточная температура днем 29 апреля была +10,6 градусов тепла — это самый теплый день за последние восемь лет. «В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +16,6 градусов тепла, ночной минимум +5,6. Среднесуточная температура +10,6 градусов — это самый теплый день 29 апреля с 2015 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно прогнозу синоптика, 30 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями без существенных осадков, температура днем будет от +13 до +15 градусов тепла. На территории Свердловской области температура будет колебаться от -1 до +22 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 30 апреля ожидаются сильные дожди. С таким заявлением к жителям региона обратились сотрудники регионального МЧС.

В Екатеринбурге побили температурный рекорд, державшийся с 2015 года. Согласно данным метеоролога Алексея Пулина, среднесуточная температура днем 29 апреля была +10,6 градусов тепла — это самый теплый день за последние восемь лет. «В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +16,6 градусов тепла, ночной минимум +5,6. Среднесуточная температура +10,6 градусов — это самый теплый день 29 апреля с 2015 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно прогнозу синоптика, 30 апреля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями без существенных осадков, температура днем будет от +13 до +15 градусов тепла. На территории Свердловской области температура будет колебаться от -1 до +22 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 30 апреля ожидаются сильные дожди. С таким заявлением к жителям региона обратились сотрудники регионального МЧС.