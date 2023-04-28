Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

В Свердловской области 30 апреля ожидаются сильные дожди
В Свердловской области 30 апреля ожидаются сильные дожди. С таким заявлением к жителям региона обратились сотрудники регионального МЧС.
«По данным синоптиков, 30 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны!» — пишет ведомство в Telegram.
Ранее URA.RU писало, что на выходных в большей части Свердловской области ожидается переменная облачность с температурой воздуха +12, +15 градусов днем и с заморозками до -6 градусов ночью. В Екатеринбурге ожидается +1, днем +15. В воскресенье 30 апреля ночью +3, днем +14, возможен небольшой дождь.
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