28 апреля 2023

Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

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В Свердловской области 30 апреля ожидаются сильные дожди Фото:

В Свердловской области 30 апреля ожидаются сильные дожди. С таким заявлением к жителям региона обратились сотрудники регионального МЧС.

«По данным синоптиков, 30 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны!» — пишет ведомство в Telegram.

Ранее URA.RU писало, что на выходных в большей части Свердловской области ожидается переменная облачность с температурой воздуха +12, +15 градусов днем и с заморозками до -6 градусов ночью. В Екатеринбурге ожидается +1, днем +15. В воскресенье 30 апреля ночью +3, днем +14, возможен небольшой дождь.

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В Свердловской области 30 апреля ожидаются сильные дожди. С таким заявлением к жителям региона обратились сотрудники регионального МЧС. «По данным синоптиков, 30 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны!» — пишет ведомство в Telegram. Ранее URA.RU писало, что на выходных в большей части Свердловской области ожидается переменная облачность с температурой воздуха +12, +15 градусов днем и с заморозками до -6 градусов ночью. В Екатеринбурге ожидается +1, днем +15. В воскресенье 30 апреля ночью +3, днем +14, возможен небольшой дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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