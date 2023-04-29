29 апреля 2023
28 апреля 2023

Губернатор ХМАО предложила жителям оценить доступность транспорта

Губернатор ХМАО проведет прямую линию на тему «Транспортные услуги» 5 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум общественного согласия. Пленарная сессия «Прямой разговор с Губернатором». Сургут, портрет, комарова наталья
Наталья Комарова предложила оценить доступность и безопасность транспорта Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила жителей округа принять участие в прямой линии «Доступность и безопасность транспортных услуг», которая состоится 5 мая. Об этом глава округа сообщила в соцсетях.

«5 мая [в 12:00] встретимся на прямой линии „Доступность и безопасность транспортных услуг“. Обсудим развитие авиамаршрутной сети, речного флота, системы общественного транспорта, проверим достаточность решений, принятых Правительством Югры в ответ на сигналы, поступающие от вас», — сообщила губернатор.

Трансляция прямой линии будет проводиться в соцсетях. Жители ХМАО могут задать свои вопросы под постом с анонсом.

Ранее URA.RU сообщало, что Комарова проведет прямую линию «Обратная связь». Участникам необходимо оценить исполнение поручений, данных правительству.

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Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила жителей округа принять участие в прямой линии «Доступность и безопасность транспортных услуг», которая состоится 5 мая. Об этом глава округа сообщила в соцсетях. «5 мая [в 12:00] встретимся на прямой линии „Доступность и безопасность транспортных услуг“. Обсудим развитие авиамаршрутной сети, речного флота, системы общественного транспорта, проверим достаточность решений, принятых Правительством Югры в ответ на сигналы, поступающие от вас», — сообщила губернатор. Трансляция прямой линии будет проводиться в соцсетях. Жители ХМАО могут задать свои вопросы под постом с анонсом. Ранее URA.RU сообщало, что Комарова проведет прямую линию «Обратная связь». Участникам необходимо оценить исполнение поручений, данных правительству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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