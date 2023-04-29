Губернатор ХМАО предложила жителям оценить доступность транспорта

Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила жителей округа принять участие в прямой линии «Доступность и безопасность транспортных услуг», которая состоится 5 мая. Об этом глава округа сообщила в соцсетях.
«5 мая [в 12:00] встретимся на прямой линии „Доступность и безопасность транспортных услуг“. Обсудим развитие авиамаршрутной сети, речного флота, системы общественного транспорта, проверим достаточность решений, принятых Правительством Югры в ответ на сигналы, поступающие от вас», — сообщила губернатор.
Трансляция прямой линии будет проводиться в соцсетях. Жители ХМАО могут задать свои вопросы под постом с анонсом.
Ранее URA.RU сообщало, что Комарова проведет прямую линию «Обратная связь». Участникам необходимо оценить исполнение поручений, данных правительству.
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