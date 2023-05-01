Силовики вычислили педофила, шантажировавшего сироту в свердловском детдоме

Подозреваемый жил на юге России, а жертв искал в других регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловским следователям удалось вычислить подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Неизвестный выходил по интернету на связь с девочками, заставляя их делать интимные фото. Фигурант уголовного дела был задержан в Ставрополе и этапирован на Урал, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчине 21 год, он житель Ставрополя. Женат, имеет семилетнюю падчерицу», — уточнил собеседник агентства. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц шесть суток. Это время он будет находиться в изоляторе Ирбита, добавил источник.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный человек держал в страхе трех девочек из свердловского поселка Заводоуспенское. Одна из его жертв — воспитанница местного детского дома. Аноним угрозами и шантажом заставлял школьниц делать интимные фото и видео. Уголовное дело находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.