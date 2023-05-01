01 мая 2023

Силовики вычислили педофила, шантажировавшего сироту в свердловском детдоме

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Подозреваемый жил на юге России, а жертв искал в других регионах Фото:

Свердловским следователям удалось вычислить подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Неизвестный выходил по интернету на связь с девочками, заставляя их делать интимные фото. Фигурант уголовного дела был задержан в Ставрополе и этапирован на Урал, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчине 21 год, он житель Ставрополя. Женат, имеет семилетнюю падчерицу», — уточнил собеседник агентства. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц шесть суток. Это время он будет находиться в изоляторе Ирбита, добавил источник.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный человек держал в страхе трех девочек из свердловского поселка Заводоуспенское. Одна из его жертв — воспитанница местного детского дома. Аноним угрозами и шантажом заставлял школьниц делать интимные фото и видео. Уголовное дело находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

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Свердловским следователям удалось вычислить подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Неизвестный выходил по интернету на связь с девочками, заставляя их делать интимные фото. Фигурант уголовного дела был задержан в Ставрополе и этапирован на Урал, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчине 21 год, он житель Ставрополя. Женат, имеет семилетнюю падчерицу», — уточнил собеседник агентства. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц шесть суток. Это время он будет находиться в изоляторе Ирбита, добавил источник. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный человек держал в страхе трех девочек из свердловского поселка Заводоуспенское. Одна из его жертв — воспитанница местного детского дома. Аноним угрозами и шантажом заставлял школьниц делать интимные фото и видео. Уголовное дело находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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