01 мая 2023
30 апреля 2023

В ХМАО сгорел прогулочный катер

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
На тушение катера у спасателей ушло около 5 минут Фото:

В поселке Приобье Октябрьского района сгорел прогулочный катер. Об этом URA.RU рассказали в МЧС России по ХМАО.

«На момент прибытия наблюдалось задымление в каюте. На тушение ушло порядка 5 минут. Повреждены внутренняя обшивка, помещения для отдыха. Пострадавших нет, спасено имущество на сумму в 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности газосварочных работ. Сам катер находится в частной собственности и был установлен в это время на улице.

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В поселке Приобье Октябрьского района сгорел прогулочный катер. Об этом URA.RU рассказали в МЧС России по ХМАО. «На момент прибытия наблюдалось задымление в каюте. На тушение ушло порядка 5 минут. Повреждены внутренняя обшивка, помещения для отдыха. Пострадавших нет, спасено имущество на сумму в 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности газосварочных работ. Сам катер находится в частной собственности и был установлен в это время на улице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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