В ХМАО сгорел прогулочный катер

На тушение катера у спасателей ушло около 5 минут
В поселке Приобье Октябрьского района сгорел прогулочный катер. Об этом URA.RU рассказали в МЧС России по ХМАО.
«На момент прибытия наблюдалось задымление в каюте. На тушение ушло порядка 5 минут. Повреждены внутренняя обшивка, помещения для отдыха. Пострадавших нет, спасено имущество на сумму в 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности газосварочных работ. Сам катер находится в частной собственности и был установлен в это время на улице.
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