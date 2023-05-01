В ХМАО сгорел прогулочный катер

02 мая 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

На тушение катера у спасателей ушло около 5 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Приобье Октябрьского района сгорел прогулочный катер. Об этом URA.RU рассказали в МЧС России по ХМАО. «На момент прибытия наблюдалось задымление в каюте. На тушение ушло порядка 5 минут. Повреждены внутренняя обшивка, помещения для отдыха. Пострадавших нет, спасено имущество на сумму в 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности газосварочных работ. Сам катер находится в частной собственности и был установлен в это время на улице.

В поселке Приобье Октябрьского района сгорел прогулочный катер. Об этом URA.RU рассказали в МЧС России по ХМАО. «На момент прибытия наблюдалось задымление в каюте. На тушение ушло порядка 5 минут. Повреждены внутренняя обшивка, помещения для отдыха. Пострадавших нет, спасено имущество на сумму в 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности газосварочных работ. Сам катер находится в частной собственности и был установлен в это время на улице.