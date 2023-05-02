Челябинец погиб на своем садовом участке

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Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
Мужчина сгорел в бане Фото:

Житель Челябинска погиб на своем участке в садовом товариществе «Слава». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, мужчина сгорел в бане.

«В бане одного из дачных участков произошел пожар. При тушении возгорания пожарные обнаружили тело мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В Управлении перечислили правила, обязательные при использовании печного оборудования:

  • перед началом эксплуатации проверьте, не нуждается ли печь в ремонте;
  • очистите дымоходы от сажи. Делать это необходимо не реже раза в месяц;
  • побелите печь — на белом фоне проще заметить появление трещин;
  • на полу перед топкой прибейте металлический настил (предтопочный лист) для защиты пола от возгорания из-за искр и углей;
  • чтобы избежать перекаливания, топить печь следует не более 2-3 раз в сутки не дольше. За три часа до сна топка печи должна быть прекращена;
  • не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
  • не доверяйте растопку печи детям;
  • мебель разместите на расстоянии не ближе метра от печи;
  • не складируйте дрова вплотную к печи.

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Житель Челябинска погиб на своем участке в садовом товариществе «Слава». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, мужчина сгорел в бане. «В бане одного из дачных участков произошел пожар. При тушении возгорания пожарные обнаружили тело мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В Управлении перечислили правила, обязательные при использовании печного оборудования:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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