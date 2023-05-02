Челябинец погиб на своем садовом участке

Мужчина сгорел в бане
Житель Челябинска погиб на своем участке в садовом товариществе «Слава». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, мужчина сгорел в бане.
«В бане одного из дачных участков произошел пожар. При тушении возгорания пожарные обнаружили тело мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В Управлении перечислили правила, обязательные при использовании печного оборудования:
- перед началом эксплуатации проверьте, не нуждается ли печь в ремонте;
- очистите дымоходы от сажи. Делать это необходимо не реже раза в месяц;
- побелите печь — на белом фоне проще заметить появление трещин;
- на полу перед топкой прибейте металлический настил (предтопочный лист) для защиты пола от возгорания из-за искр и углей;
- чтобы избежать перекаливания, топить печь следует не более 2-3 раз в сутки не дольше. За три часа до сна топка печи должна быть прекращена;
- не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;
- не доверяйте растопку печи детям;
- мебель разместите на расстоянии не ближе метра от печи;
- не складируйте дрова вплотную к печи.
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