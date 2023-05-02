Челябинец погиб на своем садовом участке

Мужчина сгорел в бане Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Челябинска погиб на своем участке в садовом товариществе «Слава». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, мужчина сгорел в бане.

«В бане одного из дачных участков произошел пожар. При тушении возгорания пожарные обнаружили тело мужчины», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В Управлении перечислили правила, обязательные при использовании печного оборудования: