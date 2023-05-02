СК проверит екатеринбурженку, которая бросила сына в запертой машине

02 мая 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Мать бросила сына в машине и ушла на вечеринку Фото: Московец Илья © URA.RU Следователи СКР организовали проверку женщины, которая бросила своего трехлетнего сына в машине, а сама ушла на вечеринку. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области. «В Екатеринбурге сотрудники СКР устанавливают обстоятельства возможного оставления матерью малолетнего ребенка в опасности. По данному факту следователи организовали проверку на предмет наличия преступления по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Инцидент произошел 16 апреля. Отец объявил в розыск трехлетнего сына, которого потеряла его супруга. Она оставила малыша в закрытой машине на парковке возле торгового центра, а сама ушла на вечеринку. Женщина вернулась домой пьяная. Силовики оперативно нашли малыша и вернули отцу. В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Женщину поставят на профилактический учет, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Следователи СКР организовали проверку женщины, которая бросила своего трехлетнего сына в машине, а сама ушла на вечеринку. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области. «В Екатеринбурге сотрудники СКР устанавливают обстоятельства возможного оставления матерью малолетнего ребенка в опасности. По данному факту следователи организовали проверку на предмет наличия преступления по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Инцидент произошел 16 апреля. Отец объявил в розыск трехлетнего сына, которого потеряла его супруга. Она оставила малыша в закрытой машине на парковке возле торгового центра, а сама ушла на вечеринку. Женщина вернулась домой пьяная. Силовики оперативно нашли малыша и вернули отцу. В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Женщину поставят на профилактический учет, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.