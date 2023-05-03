В Центральной Украине произошел пожар на нефтебазе

По словам Райковича, при пожаре на нефтебазе никто не пострадал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На нефтебазе в Кропивницком (Кировоградская область Украины) произошел пожар в результате ночной атаки. Об этом заявил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
«В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу три шахеда „Герань-2“ (беспилотный летательный аппарат — прим. URA.RU), атаковали нефтебазу в областном центре», — сообщил Андрей Райкович в своем telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет, спасатели занимаются ликвидацией возгорания.
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