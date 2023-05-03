В Центральной Украине произошел пожар на нефтебазе

Украинские власти сообщили об атаке на нефтебазе в Кировоградской области
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
По словам Райковича, при пожаре на нефтебазе никто не пострадал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На нефтебазе в Кропивницком (Кировоградская область Украины) произошел пожар в результате ночной атаки. Об этом заявил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

«В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу три шахеда „Герань-2“ (беспилотный летательный аппарат — прим. URA.RU), атаковали нефтебазу в областном центре», — сообщил Андрей Райкович в своем telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет, спасатели занимаются ликвидацией возгорания.

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На нефтебазе в Кропивницком (Кировоградская область Украины) произошел пожар в результате ночной атаки. Об этом заявил глава областной военной администрации Андрей Райкович. «В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу три шахеда „Герань-2“ (беспилотный летательный аппарат — прим. URA.RU), атаковали нефтебазу в областном центре», — сообщил Андрей Райкович в своем telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет, спасатели занимаются ликвидацией возгорания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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