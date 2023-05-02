02 мая 2023

Заповедник в Пермском крае запускает сезон речных трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города Красновишерск. Пермский край, речной трамвай, красновишерский район, красновишерск, река вишера, заповедник вишерский
Речные трамваи будут возить гостей до Ветлана Фото:

В заповеднике «Вишерский» (Пермский край) 6 мая запустят первые в году речные трамваи. Посетители резервата смогут прокатиться на водном транспорте до Ветлана. Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Напоминаем, прогулочный трамвайчик заповедника „Вишерский“ начинает свою работу раньше срока», — говорится в публикации в группе. Водный транспорт будет ходить ежедневно 6, 7, 8 и 9 мая.

Также 6 мая в заповеднике запустят пробный водный тур на деревянных лодках. Посетители смогут проплыть вверх по реке Вишере и посетить кордоны «Вишерского» и несколько урочищ.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В заповеднике «Вишерский» (Пермский край) 6 мая запустят первые в году речные трамваи. Посетители резервата смогут прокатиться на водном транспорте до Ветлана. Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте». «Напоминаем, прогулочный трамвайчик заповедника „Вишерский“ начинает свою работу раньше срока», — говорится в публикации в группе. Водный транспорт будет ходить ежедневно 6, 7, 8 и 9 мая. Также 6 мая в заповеднике запустят пробный водный тур на деревянных лодках. Посетители смогут проплыть вверх по реке Вишере и посетить кордоны «Вишерского» и несколько урочищ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...