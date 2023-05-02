Заповедник в Пермском крае запускает сезон речных трамваев

Речные трамваи будут возить гостей до Ветлана
В заповеднике «Вишерский» (Пермский край) 6 мая запустят первые в году речные трамваи. Посетители резервата смогут прокатиться на водном транспорте до Ветлана. Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».
«Напоминаем, прогулочный трамвайчик заповедника „Вишерский“ начинает свою работу раньше срока», — говорится в публикации в группе. Водный транспорт будет ходить ежедневно 6, 7, 8 и 9 мая.
Также 6 мая в заповеднике запустят пробный водный тур на деревянных лодках. Посетители смогут проплыть вверх по реке Вишере и посетить кордоны «Вишерского» и несколько урочищ.
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