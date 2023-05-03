Пожар тушат три автоцистерны и одна единица техники
В Калининском районе Челябинска на берегу реки Миасс горит камыш и сухостой. Угрозы близлежащим объектам нет, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«На берегу реки Миасс горит камыш и сухая растительность на площади 500 квадратных метров. На месте работают 3 автоцистерны и одна единица техники от лесничества», — уточнили в ведомстве.
Пожар произошел в районе пересечения улиц Университетская набережная и Академика Королева. Угрозы нет.
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