В Челябинске горит берег реки. Фото, видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
Пожар тушат три автоцистерны и одна единица техники Фото:

В Калининском районе Челябинска на берегу реки Миасс горит камыш и сухостой. Угрозы близлежащим объектам нет, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«На берегу реки Миасс горит камыш и сухая растительность на площади 500 квадратных метров. На месте работают 3 автоцистерны и одна единица техники от лесничества», — уточнили в ведомстве.

Пожар произошел в районе пересечения улиц Университетская набережная и Академика Королева. Угрозы нет.

Дым распространился на территории ЖК «Тополиная аллея»
Дым распространился на территории ЖК «Тополиная аллея»
Очаг возгорания хорошо видно с Университетской набережной
Очаг возгорания хорошо видно с Университетской набережной
пожар возник рядом со стройкой «РМК-Арены»
пожар возник рядом со стройкой «РМК-Арены»

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В Калининском районе Челябинска на берегу реки Миасс горит камыш и сухостой. Угрозы близлежащим объектам нет, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «На берегу реки Миасс горит камыш и сухая растительность на площади 500 квадратных метров. На месте работают 3 автоцистерны и одна единица техники от лесничества», — уточнили в ведомстве. Пожар произошел в районе пересечения улиц Университетская набережная и Академика Королева. Угрозы нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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