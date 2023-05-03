В Миассе пожар подобрался к садовым участкам. Фото, видео

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар
Пожар протянулся вдоль трассы и садовых товариществ Фото:

В близи микрорайона Машгородок и СНТ «Северный-2» Миасса (Челябинская область) ландшафтный пожар протянулся по сухостою вдоль трассы. О том, что на месте пожара работают три пожарных машины, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В районе Машгородка работают три автоцистерны. Брошены силы Миасского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в ведомстве.

Очевидцы сделали кадры облака дыма, которое видно из Миасса. В комментариях к фото отметили, что пожар распространился линией рядом с СНТ «Северный» и «Северный-2».

Дым от пожара заметили жители Миасса
Дым от пожара заметили жители Миасса
По словам очевидцев дым полностью окутал СНТ «Северный-2»
По словам очевидцев дым полностью окутал СНТ «Северный-2»

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В близи микрорайона Машгородок и СНТ «Северный-2» Миасса (Челябинская область) ландшафтный пожар протянулся по сухостою вдоль трассы. О том, что на месте пожара работают три пожарных машины, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «В районе Машгородка работают три автоцистерны. Брошены силы Миасского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в ведомстве. Очевидцы сделали кадры облака дыма, которое видно из Миасса. В комментариях к фото отметили, что пожар распространился линией рядом с СНТ «Северный» и «Северный-2».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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