Пожар протянулся вдоль трассы и садовых товариществ Фото: Илья Московец © URA.RU

В близи микрорайона Машгородок и СНТ «Северный-2» Миасса (Челябинская область) ландшафтный пожар протянулся по сухостою вдоль трассы. О том, что на месте пожара работают три пожарных машины, URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В районе Машгородка работают три автоцистерны. Брошены силы Миасского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в ведомстве.

Очевидцы сделали кадры облака дыма, которое видно из Миасса. В комментариях к фото отметили, что пожар распространился линией рядом с СНТ «Северный» и «Северный-2».

Дым от пожара заметили жители Миасса фото: Евгения Степанова в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте»