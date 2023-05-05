Кадыров заявил, что готов занять место Пригожина в Артемовске

Чеченские бойцы уже готовы занять город, сообщил Кадыров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов занять место Евгения Пригожина в Артемовске (Бахмуте). Это произойдет, если ЧВК «Вагнер» уйдет из города.
«Если уйдет… Пригожин и „Вагнер“, то… на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и „Ахмат“… Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал Кадыров
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