Кадыров заявил, что готов занять место Пригожина в Артемовске

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Чеченские бойцы уже готовы занять город, сообщил Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов занять место Евгения Пригожина в Артемовске (Бахмуте). Это произойдет, если ЧВК «Вагнер» уйдет из города.

«Если уйдет… Пригожин и „Вагнер“, то… на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и „Ахмат“… Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов занять место Евгения Пригожина в Артемовске (Бахмуте). Это произойдет, если ЧВК «Вагнер» уйдет из города. «Если уйдет… Пригожин и „Вагнер“, то… на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и „Ахмат“… Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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