Кадыров заявил, что готов занять место Пригожина в Артемовске

05 мая 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Чеченские бойцы уже готовы занять город, сообщил Кадыров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов занять место Евгения Пригожина в Артемовске (Бахмуте). Это произойдет, если ЧВК «Вагнер» уйдет из города. «Если уйдет… Пригожин и „Вагнер“, то… на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и „Ахмат“… Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал Кадыров в своем telegram-канале .

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов занять место Евгения Пригожина в Артемовске (Бахмуте). Это произойдет, если ЧВК «Вагнер» уйдет из города. «Если уйдет… Пригожин и „Вагнер“, то… на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и „Ахмат“… Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.