Журналистка Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов 05 мая 2023 в 23:13 Размер текста - 17 + Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов — Минюст Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналистка Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Минюста России. «5 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> М.К. Певчих», — сообщается на официальном сайте Минюста. Согласно документу, Певчих занималась распространением мнений, направленных на создание негативного образа РФ, поддержкой введения ограничительных мер в отношении представителей государственной власти России. Также отмечается, что решение было принято из-за ее призывов к свержению действующей власти. Певчих занимает руководящую должность в организации, которая была включена в реестр иностранных агентов. Журналистка Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Минюста России. «5 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> М.К. Певчих», — сообщается на официальном сайте Минюста. Согласно документу, Певчих занималась распространением мнений, направленных на создание негативного образа РФ, поддержкой введения ограничительных мер в отношении представителей государственной власти России. Также отмечается, что решение было принято из-за ее призывов к свержению действующей власти. Певчих занимает руководящую должность в организации, которая была включена в реестр иностранных агентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям