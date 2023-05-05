Журналистка Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов

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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов — Минюст Фото:

Журналистка Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Минюста России.

«5 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> М.К. Певчих», — сообщается на официальном сайте Минюста. Согласно документу, Певчих занималась распространением мнений, направленных на создание негативного образа РФ, поддержкой введения ограничительных мер в отношении представителей государственной власти России.

Также отмечается, что решение было принято из-за ее призывов к свержению действующей власти. Певчих занимает руководящую должность в организации, которая была включена в реестр иностранных агентов.

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Журналистка Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Минюста России. «5 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> М.К. Певчих», — сообщается на официальном сайте Минюста. Согласно документу, Певчих занималась распространением мнений, направленных на создание негативного образа РФ, поддержкой введения ограничительных мер в отношении представителей государственной власти России. Также отмечается, что решение было принято из-за ее призывов к свержению действующей власти. Певчих занимает руководящую должность в организации, которая была включена в реестр иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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