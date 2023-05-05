Журналистка Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Минюста России.
«5 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> М.К. Певчих», — сообщается на официальном сайте Минюста. Согласно документу, Певчих занималась распространением мнений, направленных на создание негативного образа РФ, поддержкой введения ограничительных мер в отношении представителей государственной власти России.
Также отмечается, что решение было принято из-за ее призывов к свержению действующей власти. Певчих занимает руководящую должность в организации, которая была включена в реестр иностранных агентов.
Журналистка Мария Певчих внесена в реестр иностранных агентов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Минюста России. «5 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> М.К. Певчих», — сообщается на официальном сайте Минюста. Согласно документу, Певчих занималась распространением мнений, направленных на создание негативного образа РФ, поддержкой введения ограничительных мер в отношении представителей государственной власти России. Также отмечается, что решение было принято из-за ее призывов к свержению действующей власти. Певчих занимает руководящую должность в организации, которая была включена в реестр иностранных агентов.