05 мая 2023

В ХМАО простились с погибшим при освобождении Донбасса военным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Житель Мегиона был оператором-топогеодезистом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Мегионе (ХМАО) простились с Андреем Васютиным, который погиб в ходе боев в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщили власти округа.

«В Мегионе простились с Андреем Васютиным, погибшим при освобождении Донбасса. В ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи в должности оператора-топогеодезиста отделения управления гаубичного артиллерийского дивизиона», — сообщается в официальной группе властей региона в соцсети «ВКонтакте».

Васютина похоронили с воинскими почестями. До призыва в рамках мобилизации он работал мастером в ООО «МегионЭнергоНефть». У военного остались мать, жена и дочь.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель СВО — защита мирного населения Донбасса.

Андрей Васютин выполнял боевые задачи в должности оператора-топогеодезиста
Андрей Васютин выполнял боевые задачи в должности оператора-топогеодезиста
Фото:

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В Мегионе (ХМАО) простились с Андреем Васютиным, который погиб в ходе боев в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщили власти округа. «В Мегионе простились с Андреем Васютиным, погибшим при освобождении Донбасса. В ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи в должности оператора-топогеодезиста отделения управления гаубичного артиллерийского дивизиона», — сообщается в официальной группе властей региона в соцсети «ВКонтакте». Васютина похоронили с воинскими почестями. До призыва в рамках мобилизации он работал мастером в ООО «МегионЭнергоНефть». У военного остались мать, жена и дочь. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель СВО — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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