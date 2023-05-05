Житель Мегиона был оператором-топогеодезистом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мегионе (ХМАО) простились с Андреем Васютиным, который погиб в ходе боев в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщили власти округа.

«В Мегионе простились с Андреем Васютиным, погибшим при освобождении Донбасса. В ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи в должности оператора-топогеодезиста отделения управления гаубичного артиллерийского дивизиона», — сообщается в официальной группе властей региона в соцсети «ВКонтакте».

Васютина похоронили с воинскими почестями. До призыва в рамках мобилизации он работал мастером в ООО «МегионЭнергоНефть». У военного остались мать, жена и дочь.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель СВО — защита мирного населения Донбасса.