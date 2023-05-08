В Одессе военный брал с уклонистов по 2500 долларов, притворяясь военкомом. Фото

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После получения взятки военнослужащего задержали правоохранители Фото:

В Одессе военнослужащий выдавал себя за должностное лицо областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и брал по 2500 долларов с военнообязанных. Он получал средства, якобы помогая гражданину изготовить документы для законного пересечения границы. Об этом сообщили на сайте одесской прокуратуры.

«Установлено, что военнослужащий, выдавая себя должностным лицом одного из РТЦК и СП в Одесской области, получил денежные средства в сумме 2500 долларов США. Такие средства он получил при содействии военнообязанному в изготовлении и предоставлении документов, служивших ему законным основанием для пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после получения взятки мужчину задержали по статье. Сейчас военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом у него есть возможность внести залог на сумму 268,4 тысячи гривен.

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В Одессе военнослужащий выдавал себя за должностное лицо областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и брал по 2500 долларов с военнообязанных. Он получал средства, якобы помогая гражданину изготовить документы для законного пересечения границы. Об этом сообщили на сайте одесской прокуратуры. «Установлено, что военнослужащий, выдавая себя должностным лицом одного из РТЦК и СП в Одесской области, получил денежные средства в сумме 2500 долларов США. Такие средства он получил при содействии военнообязанному в изготовлении и предоставлении документов, служивших ему законным основанием для пересечения государственной границы», — говорится в сообщении. Уточняется, что после получения взятки мужчину задержали по статье. Сейчас военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом у него есть возможность внести залог на сумму 268,4 тысячи гривен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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