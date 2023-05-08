В Одессе военнослужащий выдавал себя за должностное лицо областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и брал по 2500 долларов с военнообязанных. Он получал средства, якобы помогая гражданину изготовить документы для законного пересечения границы. Об этом сообщили на сайте одесской прокуратуры.
«Установлено, что военнослужащий, выдавая себя должностным лицом одного из РТЦК и СП в Одесской области, получил денежные средства в сумме 2500 долларов США. Такие средства он получил при содействии военнообязанному в изготовлении и предоставлении документов, служивших ему законным основанием для пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после получения взятки мужчину задержали по статье. Сейчас военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом у него есть возможность внести залог на сумму 268,4 тысячи гривен.
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