В Одессе военный брал с уклонистов по 2500 долларов, притворяясь военкомом. Фото

08 мая 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

После получения взятки военнослужащего задержали правоохранители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Одессе военнослужащий выдавал себя за должностное лицо областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и брал по 2500 долларов с военнообязанных. Он получал средства, якобы помогая гражданину изготовить документы для законного пересечения границы. Об этом сообщили на сайте одесской прокуратуры. «Установлено, что военнослужащий, выдавая себя должностным лицом одного из РТЦК и СП в Одесской области, получил денежные средства в сумме 2500 долларов США. Такие средства он получил при содействии военнообязанному в изготовлении и предоставлении документов, служивших ему законным основанием для пересечения государственной границы», — говорится в сообщении. Уточняется, что после получения взятки мужчину задержали по статье. Сейчас военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом у него есть возможность внести залог на сумму 268,4 тысячи гривен. Фото: сайт прокуратуры Одессы Фото: сайт прокуратуры Одессы

В Одессе военнослужащий выдавал себя за должностное лицо областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и брал по 2500 долларов с военнообязанных. Он получал средства, якобы помогая гражданину изготовить документы для законного пересечения границы. Об этом сообщили на сайте одесской прокуратуры. «Установлено, что военнослужащий, выдавая себя должностным лицом одного из РТЦК и СП в Одесской области, получил денежные средства в сумме 2500 долларов США. Такие средства он получил при содействии военнообязанному в изготовлении и предоставлении документов, служивших ему законным основанием для пересечения государственной границы», — говорится в сообщении. Уточняется, что после получения взятки мужчину задержали по статье. Сейчас военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом у него есть возможность внести залог на сумму 268,4 тысячи гривен.