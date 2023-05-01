01 мая 2023

В Пермском крае родственники штурмовика, воюющего в зоне СВО, объявили срочный сбор денег

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, каска спецназ
Штурмовику и его сослуживцам нужны тепловизор и квадрокоптер Фото:
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В городе Кизел Пермского края объявлен срочный сбор денег для военнослужащего, принимающего участие в спецоперации. Бойцу и его сослуживцам необходимы спецсредства. За помощью к жителям города обратились родственники военнослужащего, сообщил кизеловец Виталий Субачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, мы вновь объявляем срочный сбор. К нам обратились родственники нашего Кизеловца Валерия П. Сейчас он командир штурмовой бригады и находится в самом пекле боевых действий. Ребята на передовой нуждаются в тепловизорах-прицелах и квадрокоптерах, которых на всех не хватает. Жена и его родная сестра просят о помощи (приветствуется любая сумма)», — написал в соцсети Субачев.

Помощь своим землякам, находящимся в зоне проведения СВО, ранее оказал депутат гордумы Кизеловского округа Ирек Хазиев. Он приобрел для бойцов тепловизор, который, вместе с другой помощью, отвез на передовую коллега Хазиева Алексей Михалев.

Также в Перми сейчас собирают деньги на покупку плит для бронежилетов, батарей для раций и маскировочных халатов. Они будут переданы разведчикам, участвующим в специальной военной операции.

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В городе Кизел Пермского края объявлен срочный сбор денег для военнослужащего, принимающего участие в спецоперации. Бойцу и его сослуживцам необходимы спецсредства. За помощью к жителям города обратились родственники военнослужащего, сообщил кизеловец Виталий Субачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, мы вновь объявляем срочный сбор. К нам обратились родственники нашего Кизеловца Валерия П. Сейчас он командир штурмовой бригады и находится в самом пекле боевых действий. Ребята на передовой нуждаются в тепловизорах-прицелах и квадрокоптерах, которых на всех не хватает. Жена и его родная сестра просят о помощи (приветствуется любая сумма)», — написал в соцсети Субачев. Помощь своим землякам, находящимся в зоне проведения СВО, ранее оказал депутат гордумы Кизеловского округа Ирек Хазиев. Он приобрел для бойцов тепловизор, который, вместе с другой помощью, отвез на передовую коллега Хазиева Алексей Михалев. Также в Перми сейчас собирают деньги на покупку плит для бронежилетов, батарей для раций и маскировочных халатов. Они будут переданы разведчикам, участвующим в специальной военной операции.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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