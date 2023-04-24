24 апреля 2023

Пермяков просят собрать 1,5 млн рублей для приобретения спецсредств для разведчиков

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База СОБР Управления Росгвардии по Пермскому краю. Гамово.Пермь, автомат калашникова, боец, стрелок, разведчик, разведка, штурм, маскхалат, спецназ, обстрел, чвк, штурмовик, сво, огневая позиция
Разведчикам нужны плиты для бронежилетов, батареи для раций и маскировочные халаты Фото:
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Жителей Перми попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в спецоперации. Для этого в кратчайшие сроки необходимо собрать 1,5 млн рублей, сообщается в паблике центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте».

«Сбор помощи для наших разведчиков! Необходимы срочно: плиты для бронежилетов „Гранит“ (60 шт.); батареи для рации „Моторола“ (30шт.); маскхалаты (60 шт.). Общая сумма сбора 1500000 рублей», — говорится в сообщении организации.

Разведывательный батальон «Спарта», который носит имя своего бывшего командира Арсена Павлова («Моторола»), получил помощь от жителей Пермского края. Бойцам батальона, принимающим участие в спецоперации, передан автомобиль УАЗ с необходимым на передовой спецоборудованием, вещами и инструментами.

Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» не только регулярно помогает бойцам в зоне СВО, но и проводит в Перми курсы НВП. Пермяки на занятиях получают теоретические занятия и проходят практическую подготовку. Также «Стрелец» организует занятия по военно-спортивной подготовке для детей и открывает летний лагерь в честь легендарного разведбатальона «Спарта».

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Жителей Перми попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в спецоперации. Для этого в кратчайшие сроки необходимо собрать 1,5 млн рублей, сообщается в паблике центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте». «Сбор помощи для наших разведчиков! Необходимы срочно: плиты для бронежилетов „Гранит“ (60 шт.); батареи для рации „Моторола“ (30шт.); маскхалаты (60 шт.). Общая сумма сбора 1500000 рублей», — говорится в сообщении организации. Разведывательный батальон «Спарта», который носит имя своего бывшего командира Арсена Павлова («Моторола»), получил помощь от жителей Пермского края. Бойцам батальона, принимающим участие в спецоперации, передан автомобиль УАЗ с необходимым на передовой спецоборудованием, вещами и инструментами. Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» не только регулярно помогает бойцам в зоне СВО, но и проводит в Перми курсы НВП. Пермяки на занятиях получают теоретические занятия и проходят практическую подготовку. Также «Стрелец» организует занятия по военно-спортивной подготовке для детей и открывает летний лагерь в честь легендарного разведбатальона «Спарта».
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