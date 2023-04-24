Пермяков просят собрать 1,5 млн рублей для приобретения спецсредств для разведчиков

25 апреля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Разведчикам нужны плиты для бронежилетов, батареи для раций и маскировочные халаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей Перми попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в спецоперации. Для этого в кратчайшие сроки необходимо собрать 1,5 млн рублей, сообщается в паблике центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте». «Сбор помощи для наших разведчиков! Необходимы срочно: плиты для бронежилетов „Гранит“ (60 шт.); батареи для рации „Моторола“ (30шт.); маскхалаты (60 шт.). Общая сумма сбора 1500000 рублей», — говорится в сообщении организации. Разведывательный батальон «Спарта», который носит имя своего бывшего командира Арсена Павлова («Моторола»), получил помощь от жителей Пермского края. Бойцам батальона, принимающим участие в спецоперации, передан автомобиль УАЗ с необходимым на передовой спецоборудованием, вещами и инструментами. Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» не только регулярно помогает бойцам в зоне СВО, но и проводит в Перми курсы НВП. Пермяки на занятиях получают теоретические занятия и проходят практическую подготовку. Также «Стрелец» организует занятия по военно-спортивной подготовке для детей и открывает летний лагерь в честь легендарного разведбатальона «Спарта».

Жителей Перми попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в спецоперации. Для этого в кратчайшие сроки необходимо собрать 1,5 млн рублей, сообщается в паблике центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте». «Сбор помощи для наших разведчиков! Необходимы срочно: плиты для бронежилетов „Гранит“ (60 шт.); батареи для рации „Моторола“ (30шт.); маскхалаты (60 шт.). Общая сумма сбора 1500000 рублей», — говорится в сообщении организации. Разведывательный батальон «Спарта», который носит имя своего бывшего командира Арсена Павлова («Моторола»), получил помощь от жителей Пермского края. Бойцам батальона, принимающим участие в спецоперации, передан автомобиль УАЗ с необходимым на передовой спецоборудованием, вещами и инструментами. Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» не только регулярно помогает бойцам в зоне СВО, но и проводит в Перми курсы НВП. Пермяки на занятиях получают теоретические занятия и проходят практическую подготовку. Также «Стрелец» организует занятия по военно-спортивной подготовке для детей и открывает летний лагерь в честь легендарного разведбатальона «Спарта».