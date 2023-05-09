09 мая 2023
08 мая 2023
07 мая 2023

Пермячка засудила УК за глыбу льда, упавшую на ее балкон

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Суд постановил взыскать с УК материальный и моральный ущерб Фото:

Жительница Перми обратилась в суд с иском на управляющую компанию из-за разрушенного балкона. На балкон с крыши дома упала глыба льда и сломала его, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Взыскать с ООО „Управляющая компания Мой дом“ в пользу истца в возмещение ущерба», — говорится на сайте. Также с управляющей компании постановили взыскать компенсацию морального вреда и штраф.

Истец также требовала в суде обязать УК произвести демонтаж сломанного козырька балкона и остеклить жилое помещение. Но судья возложил эту обязанность на саму пермячку.

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Жительница Перми обратилась в суд с иском на управляющую компанию из-за разрушенного балкона. На балкон с крыши дома упала глыба льда и сломала его, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать с ООО „Управляющая компания Мой дом“ в пользу истца в возмещение ущерба», — говорится на сайте. Также с управляющей компании постановили взыскать компенсацию морального вреда и штраф. Истец также требовала в суде обязать УК произвести демонтаж сломанного козырька балкона и остеклить жилое помещение. Но судья возложил эту обязанность на саму пермячку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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