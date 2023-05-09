Пермячка засудила УК за глыбу льда, упавшую на ее балкон

10 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать с УК материальный и моральный ущерб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми обратилась в суд с иском на управляющую компанию из-за разрушенного балкона. На балкон с крыши дома упала глыба льда и сломала его, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать с ООО „Управляющая компания Мой дом“ в пользу истца в возмещение ущерба», — говорится на сайте. Также с управляющей компании постановили взыскать компенсацию морального вреда и штраф. Истец также требовала в суде обязать УК произвести демонтаж сломанного козырька балкона и остеклить жилое помещение. Но судья возложил эту обязанность на саму пермячку.

Жительница Перми обратилась в суд с иском на управляющую компанию из-за разрушенного балкона. На балкон с крыши дома упала глыба льда и сломала его, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Взыскать с ООО „Управляющая компания Мой дом“ в пользу истца в возмещение ущерба», — говорится на сайте. Также с управляющей компании постановили взыскать компенсацию морального вреда и штраф. Истец также требовала в суде обязать УК произвести демонтаж сломанного козырька балкона и остеклить жилое помещение. Но судья возложил эту обязанность на саму пермячку.